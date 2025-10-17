День финансов: влияние разрешения на выезд на рынок труда, прогнозы бизнеса относительно курса Сегодня 17:35

В пятницу, 17 октября, продолжаем информировать, о чем шла речь во время Киевского международного экономического форума, который проходил 16 октября в Киеве.

Рынок труда после разрешения на выезд мужчинам 18−22 лет

Сегодня в Украине есть чрезвычайная возможность для всех, кто хочет развивать свою карьеру или делать первые шаги. Такого еще никогда не было: более 45% вакансий, размещенных на платформе work.ua, а это более 110 тыс. актуальных вакансий ежедневно, не имеют требований к опыту. Об этом рассказал СЕО и соучредитель work.ua Артур Михно во время Киевского международного экономического форума.

Какие проблемы выделяет международный бизнес в Украине

У Украины большой потенциал для иностранного бизнеса, но путь инвесторов сюда часто оказывается непростым. Генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Максим Барабаш рассказал о глобальной , европейской проблеме. По его словам, Европа страдает из-за чрезмерной регуляции, а Украина выбирает для себя именно европейский вектор развития.

🏢Finance.ua в новой статье рассказывает о том, что говорит законодательная база, если вы решили что-то изменить в своем жилье, а также какие последствия могут ожидать в таком случае и как действовать, чтобы избежать проблем.

В Украине растет количество ФЛП

Как сообщает Госстат, по состоянию на 1 октября 2025 г. в Украине зарегистрировано такое количество ФЛП: 1548,2 тыс. юридических лиц (1540,5 тыс. на 1 июля 2025 г.).

Планирует ли Украина привлекать мигрантов

Об этом Привлечение иностранцев в Украину было и до полномасштабного вторжения. Тогда выдавали по 16−20 тысяч разрешений в год на трудоустройство иностранцев.Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк

Деловая активность и увеличение зарплат

Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2025 года. Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс Большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2025 года. Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%.

Банкиры дали прогноз курса доллара

Банкиры и финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз курса доллара в ближайшие 12 месяцев до 44,05 грн/доллар. Об этом говорится в опросе на сайте Нацбанка. Девальвационные ожидания банкиров также улучшились.

Бесплатный чекап здоровья

. Об этом В Украине со следующего года планируют ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан от 40 лет. В первый год действия программы бесплатного скрининга здоровья его смогут пройти около 5 млн украинцевОб этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Налог на объявления»

В Верховной Раде рассматривают законопроект № 14025. Однако OLX считает, что он может создать проблемы для миллионов украинцев, продающих подержанные вещи онлайн — не с целью заработка, а чтобы дать вторую жизнь вещам или немного сэкономить в условиях экономической нестабильности. Законопроект декларирует соответствие нормам ЕС, однако, по оценкам экспертов, существенно от них отличается.

Новая военная облигация

В «Дія» стала доступна новая военная облигация Лисичанск с доходностью от 16,9% годовых и выплатой 18 ноября 2026 года. Подробности сообщил министр Михаил Федоров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.