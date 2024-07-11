День финансов: валютные послабления, ускоренная раздача повесток, проверки облэнерго — Finance.ua

День финансов: валютные послабления, ускоренная раздача повесток, проверки облэнерго Сегодня 17:45

Четверг, 11 июля. Повестки теперь будут не выписывать, а печатать, а облэнерго проверят из-за жалоб потребителей.

Валютные послабления. Национальный банк Украины Национальный банк Украины актуализировал ряд валютных ограничений, касающихся волонтеров, населения и бизнеса. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года. Прежде всего изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности Украины и привлечение частного иностранного капитала.

План на случай сокращения помощи партнеров. Глава НБУ Глава НБУ заявил , что все финансовые партнеры обновили свои обязательства и Украина ожидает в этом году получить 38 миллиардов долларов международной финансовой поддержки.

Также Пышный отметил , что гривна сейчас рассматривается как надежный актив, и Национальный банк Украины поддерживает привлекательность гривневых активов.

Повестки будут выписывать быстрее. Кабмин Кабмин принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Теперь ТЦК будут формировать и печатать повестки с помощью реестра «Оберег». Это существенно упростит и ускорит процедуру.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт расскажет, нужно ли Украине экономическое бронирование и какие будут последствия отказа от него:

Субсидии для аренды жилья. Для ВПЛ Для ВПЛ разработали новый инструмент государственной поддержки — субсидии на аренду жилья. Помощь будет действовать параллельно с выплатами на проживание. В правительстве предлагают, чтобы субсидия на аренду жилья предназначалась тем семьям, расходы которых на аренду превышают 30% совокупного дохода.

Программу «єВідновлення» расширили. Кабмин Кабмин разрешил проводить обследование разрушенного жилья на территории боевых действий для получения владельцами компенсации.

«єВідновлення». Добавим, что владельцы недвижимости, понесшие убытки в результате террористического обстрела рф 8 июля, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства по программе

Проверка облэнерго. Госэнергонадзор Госэнергонадзор проверит применение операторами системы распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Пока Днепропетровщина в лидерах по количеству жалоб.

Недвижимость украинцев за границей. По По словам эксперта по недвижимости Елены Бировчак, наибольшим спросом среди украинцев пользуются квартиры в Турции и Испании. Затем следуют Бали, Чехия. Кроме того, по ее словам, украинцы также инвестируют в жилье на Кипре — в основном квартиры, которые строят турецкие застройщики.

специальную платформу — «Украина — это Дом». Платформа будет предоставлять информацию по вопросам пребывания украинцев за границей, их возвращения в Украину, программы поддержки относительно жилья, трудоустройства и другие виды помощи. Кстати, для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц создали . Платформа будет предоставлять информацию по вопросам пребывания украинцев за границей, их возвращения в Украину, программы поддержки относительно жилья, трудоустройства и другие виды помощи.

Новые правила транспортного безвиза. В среду, 10 июля, завершился переходный период обновленного Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, которое в июне было продлено до середины 2025 года. Это означает, что все грузовики, выполняющие перевозки в рамках транспортного безвиза, В среду, 10 июля, завершился переходный период обновленного Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, которое в июне было продлено до середины 2025 года. Это означает, что все грузовики, выполняющие перевозки в рамках транспортного безвиза, должны соблюдать обновленные правила . Речь идет как об украинских, так и об иностранных перевозчиках.

Спрос на премиальные автомобили. Несмотря на войну, в Украине Несмотря на войну, в Украине вырос спрос на премиальные автомобили. Среди версий объяснения такого поведения предполагают, что путем покупки дорогого автомобиля может производиться выведение капитала за границу.

Кстати, о финансовых схемах. Finance.ua опубликовал новый материал о самых громких делах об отмывании денег. Это одно из самых масштабных преступлений, с которыми мировая экономика имеет дело на протяжении веков:

Стоимость проезда в Киеве. В украинских городах повышается стоимость проезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы. В КГГА В украинских городах повышается стоимость проезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы. В КГГА заверили , что пока повышать стоимость проезда в городском транспорте Киева не планируют.

Соглашение «Укроборонпром» и Northrop Grumman. Компании Компании договорились о совместном производстве боеприпасов. Northrop Grumman и «Укроборонпром» подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

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