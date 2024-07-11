Деякі обленерго неправильно застосовували графіки відключень: Держенергонагляд починає перевірку — Finance.ua

Деякі обленерго неправильно застосовували графіки відключень: Держенергонагляд починає перевірку
Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.
Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
Він наголосив, що відомство тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень.
«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», — підкреслив Слободян.
Він зауважив, що наразі Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг. Вочевидь поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 — 6 регіонах.
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Очільник Держенергонагляду зауважив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.
«Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», — повідомив Слободян.
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