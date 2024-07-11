Власники зруйнованого внаслідок атаки 8 липня житла вже можуть подаватись на єВідновлення: як це зробити — Finance.ua

Власники зруйнованого внаслідок атаки 8 липня житла вже можуть подаватись на єВідновлення: як це зробити Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Власники зруйнованого внаслідок атаки 8 липня житла вже можуть подаватись на єВідновлення: як це зробити

Власники нерухомості, що зазнали збитків внаслідок терористичного обстрілу рф 8 липня, вже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою єВідновлення.

На цьому наголосила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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За її словами, станом на 10 липня мешканці Києва і області подали майже 25 тисяч заяв на компенсацію єВідновлення. Проте враховуючи нещодавну атаку, цих заяв має стати ще більше. Зауважимо, що в цілому за півроку кількість заяв на компенсацію від мешканців Києва і Київщини зросла на 33%.

Скільки виплат вже погодили українцям

За словами Шуляк, українцям вже погодили виплату за знищене і пошкоджене житло за загальну суму в 7,5 млрд гривень лише по Київському регіону (місто та область).

Вона наголосила — мешканцям Солом’янського, Дніпровського, Дарницького, Святошинського, Деснянського, Шевченківського та Голосіївського районів Києва, житло яких постраждало або було взагалі знищено російськими ракетами, потрібно невідкладно подаватись на компенсацію.

Алгоритм для отримання компенсації єВідновлення

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло. Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться. Дочекатися, доки житло обстежить комісія — це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації. При позитивному рішенні щодо компенсації за пошкоджене житло для отримання коштів громадянину потрібно відкрити рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми. Наразі їх 7: Приватбанк, Monobank, «Сенс банк», А-банк, ПУМБ, Sportbank та izibank.

У випадку знищеного житла алгоритм інший

За словами Шуляк, для цього громадянину необхідно подати звернення про фінансування придбання житла, щоб забронювати відповідні кошти.

Для цього потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, після чого в розділі єВідновлення відкрити вкладку «Сертифікати на житло» та натиснути «Забронювати кошти». Протягом 5 робочих днів заявнику надійде підтвердження в Дії про те, що кошти заброньовані. Після цього на придбання нової нерухомості у громадян є 30 днів.

«Щоб придбати нове житло, потрібно подати звернення про фінансування придбання житла, аби забронювати кошти на купівлю нової домівки. Але перед тим, як бронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись до державного реєстратора речових прав через ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів», — зазначила Шуляк.

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