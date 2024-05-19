Стало відомо, скільки коштів виплатили за програмою «єВідновлення» українцям — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів виплатили за програмою «єВідновлення» українцям Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки коштів виплатили за програмою «єВідновлення» українцям

За рік роботи «єВідновлення» понад 57 тис. українців отримали кошти від держави на ремонт або придбання нового житла замість зруйнованого внаслідок бойових дій. Загальна сума виплачених коштів перевищила 11 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

На що виділили кошти

Більше 54-х тисяч громадян України отримали компенсації на ремонт пошкодженого житла на загальну суму 5,8 мільярдів гривень.

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Також надійшло 13,5 тис. заяв на отримання житлових сертифікатів через те, що у людей повністю зруйноване житло. Половина заявників уже отримали їх, а майже 3 тисячі успішно реалізували сертифікати, придбавши нові оселі.

Загальна вартість придбаного житла — 5,6 млрд гривень.

Звідки надходить найбільше заявок на компенсацію

Найбільша кількість заявок на компенсацію і пошкодженого, і знищеного житла надходить від мешканців наступних областей:

Харківської;

Київської;

Донецької;

Миколаївської;

Чернігівської;

Херсонської.

Програма державної допомоги не тільки підтримує людей, чиє житло постраждало від російської агресії, а й відновлює бізнес, адже найбільше витрачається на будівельні матеріали та послуги, скло, фарби та шпалери.

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На сьогодні вже більш як 3 тисячі компаній є партнерами державної програми.

Вони мають понад 5 тисяч торгових точок по всій Україні. Дві третини з них — ФОПи, маленькі локальні магазини та бізнеси, які не лише допомагають відновлювати житло, а й створюють робочі місця, наповнюють податками бюджет та підтримують економіку своїх громад, підкреслили у Мінвідновлення.

Зазначається, що програма «єВідновлення» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

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Програма допомагає українцям, чиє житло було пошкоджено або знищене в результаті російської агресії.

знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав. Нагадаємо, у компенсації за знищене житло по програмі «єВідновлення» відмовлено 443 заявникам. Головна причина —

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, глава партії «Слуга Народу» Олена Шуляк заявила, якщо запису немає, отримати право на компенсацію людина може лише через суд.

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