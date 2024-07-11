Субсидії на оренду житла: що пропонують в уряді — Finance.ua

Субсидії на оренду житла: що пропонують в уряді Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Субсидії на оренду житла: що пропонують в уряді

Для внутрішньо переміщених осіб в Україні розроблено новий інструмент державної підтримки — субсидії на оренду житла. Після узгодження із зацікавленими сторонами він буде поданий на розгляд уряду.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак під час публічного обговорення проєкту, передає Укрінформ.

«Разом із міжнародними партнерами, з народними депутатами ми розробили ще один проєкт на підтримку вразливих категорій наших співгромадян — субсидія на оренду житла для ВПО. Підкреслюю, що це лише попередні пропозиції, які ще будуть обговорюватися. У разі схвалення їх урядом ми разом з Пенсійним фондом, одним з найбільш розвинених з точки зору цифрової бази органів в системі соціальної підтримки і який вже має потужну інфраструктуру, розпочнемо пілот цього проєкту. Попередньо — в окремих регіонах. Але ця пропозиція також іще дискутується», — розповіла Марчак.

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Вона підкреслила, що новий інструмент, коли буде запроваджений, діятиме паралельно з виплатами на проживання, які наразі становлять 2 000 та 3 000 грн на місяць на особу.

Розробники пропонують, щоб субсидія на оренду житла призначалася тим родинам, видатки яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу.

«Встановлюючи цей норматив, ми консультувалися з міжнародними партнерами, з гуманітарними організаціями, які впроваджували проєкти rent for cash. Цей показник іще може обговорюватися», — додала Марчак.

Як розраховуватимуть розмір допомоги

Для розрахунку суми допомоги братимуть соціальний норматив площі (13,5 кв. м на одного члена родини, але не менш як 35 кв. м на родину), середній розмір оренди квадратного метра житлової площі (193,6 грн за даними Держстату).

Розрахована сума буде скоригована з урахуванням регіонального коефіцієнта вартості оренди. За словами представниці Мінсоцполітики, ці коефіцієнти також іще можуть змінюватися.

Умови

Особливістю є те, що новою субсидією можна буде скористатися лише за умови укладення офіційного договору з орендодавцем. Типову угоду, яку розробили для цього інструменту, можна буде підписати у відділеннях Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на порталі ПФУ.

«Пенсійний фонд, який має досвід нарахування субсидій та пільг для майже 3,3 млн домогосподарств, завдяки обмінам даними з іншими державними органами зможе розрахувати все самостійно, не вимагаючи від ВПО купи довідок», — пояснила заступниця міністра.

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Щоб отримати субсидію на оренду, переселенцю достатньо буде подати заяву до ПФУ із зазначенням кількості членів родини. Після розрахунку людині надійде повідомлення про призначення субсидії.

«І ще одна важлива ініціатива — ми пропонуємо зменшити податкові зобов’язання орендодавця на ту частину компенсації, яку надаватиме держава. Це, на нашу думку, має зробити інструмент більш привабливим для орендодавця», — додала Марчак.

За її словами, схожий інструмент працює в різних країнах світу.

Довідка Finance.ua:

житлова субсидія на неопалювальний сезон для більшості українців була перепризначена автоматично. На фінансування житлових субсидій у 2024 році уряд виділив — 49,9 млрд грн. Це на 12 млрд грн більше порівняно з 2023 роком. Проте є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначають за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати;

одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках можна оформити субсидію навіть із боргами.

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Укрінформ За матеріалами:

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