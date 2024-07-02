Яка інформація потрібна для заяви про субсидію — Finance.ua
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Яка інформація потрібна для заяви про субсидію

Особисті фінанси
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Яка інформація потрібна для заяви про субсидію
Яка інформація потрібна для заяви про субсидію
У заяві про субсидію треба вказати певну інформацію про всіх членів домогосподарства. Заяву можна оформити офлайн або онлайн. Інформацію про прийняте рішення щодо призначення субсидії можна отримати декількома способами, пояснюють фахівці.
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До заяви про призначення субсидії домогосподарству на оплату житлово-комунальних послуг необхідно внести:
  • відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні;
  • адресу проживання, за якою мають нараховувати субсидію;
  • тип субсидії (житлово-комунальні послуги чи тверде паливо);
  • реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховуватись субсидії у разі призначення.
«Під час заповнення заяви ви можете обрати зручний спосіб зв’язку з вами: телефон, електронна пошта; повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та /або мобільний додаток Пенсійного фонду України. Саме цим способом вам повідомлять про прийняте рішення про призначення субсидії», — пояснили в ПФУ.
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Заяву і декларацію для призначення житлової субсидії треба подавати, якщо обрали варіант — подати повний пакет документів. Цим варіантом варто скористатись, якщо є якісь особливі обставини, що мають враховуватися при наданні субсидії у порядку виключення. Наприклад: коли кількість фактично проживаючих в домогосподарстві осіб менше за кількість зареєстрованих (дружина з дітьми за кордоном) або ви здійснили купівлю дороговартісного майна в минулому році за кошти благодійних організацій (квартира для ВПО)
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За матеріалами:
Інформатор Гроші
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