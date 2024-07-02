Яка інформація потрібна для заяви про субсидію — Finance.ua

Яка інформація потрібна для заяви про субсидію Сьогодні 10:44 — Особисті фінанси

Яка інформація потрібна для заяви про субсидію

У заяві про субсидію треба вказати певну інформацію про всіх членів домогосподарства. Заяву можна оформити офлайн або онлайн. Інформацію про прийняте рішення щодо призначення субсидії можна отримати декількома способами, пояснюють фахівці.

Читайте також В Україні пришвидшать виплату субсидій

До заяви про призначення субсидії домогосподарству на оплату житлово-комунальних послуг необхідно внести:

відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні;

адресу проживання, за якою мають нараховувати субсидію;

тип субсидії (житлово-комунальні послуги чи тверде паливо);

реквізити рахунку у форматі ІВАN, на який мають зараховуватись субсидії у разі призначення.

«Під час заповнення заяви ви можете обрати зручний спосіб зв’язку з вами: телефон, електронна пошта; повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та /або мобільний додаток Пенсійного фонду України. Саме цим способом вам повідомлять про прийняте рішення про призначення субсидії», — пояснили в ПФУ.

Читайте також Частина українців можуть не отримати субсидії — Мінсоцполітики

Заяву і декларацію для призначення житлової субсидії треба подавати, якщо обрали варіант — подати повний пакет документів. Цим варіантом варто скористатись, якщо є якісь особливі обставини, що мають враховуватися при наданні субсидії у порядку виключення. Наприклад: коли кількість фактично проживаючих в домогосподарстві осіб менше за кількість зареєстрованих (дружина з дітьми за кордоном) або ви здійснили купівлю дороговартісного майна в минулому році за кошти благодійних організацій (квартира для ВПО)

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Інформатор Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.