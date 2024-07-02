В Україні пришвидшать виплату субсидій — Finance.ua

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В Україні пришвидшать виплату субсидій

Особисті фінанси
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В Україні пришвидшать виплату субсидій
В Україні пришвидшать виплату субсидій
Пенсійний фонд України пропонує внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Пропонується виключити із механізму перерахування коштів на рахунки одержувачів житлових субсидій необхідність погодження цієї дії з Мінсоцполітики.
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Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, «додатковий процес погодження суми кожного фінансування дублює погодження цього розподілу коштів Мінсоцполітики і створює ризики додаткових витрат часу на його здійснення».
Пропонується ухвалити постанову «з метою оптимізації процесів здійснення виплат, забезпечення своєчасного їх фінансування та скорочення процесу проходження коштів».
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За матеріалами:
РБК-Україна
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