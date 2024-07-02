В Україні пришвидшать виплату субсидій — Finance.ua

В Україні пришвидшать виплату субсидій Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

В Україні пришвидшать виплату субсидій

Пенсійний фонд України пропонує внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Пропонується виключити із механізму перерахування коштів на рахунки одержувачів житлових субсидій необхідність погодження цієї дії з Мінсоцполітики.

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Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, «додатковий процес погодження суми кожного фінансування дублює погодження цього розподілу коштів Мінсоцполітики і створює ризики додаткових витрат часу на його здійснення».

Пропонується ухвалити постанову «з метою оптимізації процесів здійснення виплат, забезпечення своєчасного їх фінансування та скорочення процесу проходження коштів».

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