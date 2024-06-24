В Україні завтра почнуть приймати заявки від аграріїв на виплату субсидій: які умови — Finance.ua

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В Україні завтра почнуть приймати заявки від аграріїв на виплату субсидій: які умови

Аграрний ринок
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В Україні завтра почнуть приймати заявки від аграріїв на виплату субсидій: які умови
В Україні завтра почнуть приймати заявки від аграріїв на виплату субсидій: які умови
З 25 червня 2024 року в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок від фермерів на бюджетну субсидію.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«25 червня 2024 року, о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення», — сказано в повідомленні.
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З 27 червня розпочнеться прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець:
  • спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову;
  • спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів — у розмірі 2 тис. грн на одну голову.
Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії усіх областей окрім територій, тимчасово окупованих та зони активних бойових дій.
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При реєстрації у ДАР заявок на суму, що відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, подання заявок припиняється. Про що буде оголошено в ДАР та на сайті Мінагрополітики.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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