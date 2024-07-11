У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів

За останній рік матеріалізувалися ризики неритмічного надходження міжнародної фінансової підтримки. Ритмічність і достатність — це два елементи, які мають вирішальне значення.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю британському виданню Central Banking.

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«Програма Міжнародного валютного фонду має кілька важливих особливостей. Це була перша програма, розроблена в умовах дії критичних екзогенних факторів, які створили розрив та фінансову потребу. Однак існує певний обсяг фінансування, який може бути згенерований самою Україною, щоб заповнити цей розрив», — заявив Пишний.

За його словами, ця сума була визначена моніторинговими місіями МВФ ще до узгодження програми.

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«Важливою частиною моніторингової місії було визначити, яку частку розриву має заповнити Україна, а яку — країни G7. Протягом чотирьох років, починаючи з 2023 року, країни G7 мають заповнити дефіцит у розмірі 122 мільярди доларів за базовим сценарієм і 140 мільярдів доларів за негативним сценарієм. Сьогодні Україна успішно проходить четвертий перегляд програми МВФ, ми маємо угоду на рівні персоналу», — зазначив очільник НБУ.

Він пояснив, що всі фінансові партнери оновили свої зобов’язання і Україна очікує цього року отримати 38 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки.

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«Війну неможливо поставити на паузу. Вона вимагає постійного фінансування. Якщо ми не отримуємо достатньої фінансової підтримки, у нас виникає дефіцит коштів на покриття наших основних потреб, а це впливає на ситуацію на фронті. Із загостренням війни потреби у фінансуванні зростають, а розрив збільшується. Ми це постійно обговорюємо з нашими партнерами. У зв’язку з цим використання російських активів має для нас дуже важливе значення», — наголосив Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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