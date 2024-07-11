У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів

Казна та Політика
115
У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів
У Нацбанку розповіли, чи мають план екстрених заходів на випадок скорочення допомоги від партнерів
За останній рік матеріалізувалися ризики неритмічного надходження міжнародної фінансової підтримки. Ритмічність і достатність — це два елементи, які мають вирішальне значення.
Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю британському виданню Central Banking.
Читайте також
«Програма Міжнародного валютного фонду має кілька важливих особливостей. Це була перша програма, розроблена в умовах дії критичних екзогенних факторів, які створили розрив та фінансову потребу. Однак існує певний обсяг фінансування, який може бути згенерований самою Україною, щоб заповнити цей розрив», — заявив Пишний.
За його словами, ця сума була визначена моніторинговими місіями МВФ ще до узгодження програми.
Читайте також
«Важливою частиною моніторингової місії було визначити, яку частку розриву має заповнити Україна, а яку — країни G7. Протягом чотирьох років, починаючи з 2023 року, країни G7 мають заповнити дефіцит у розмірі 122 мільярди доларів за базовим сценарієм і 140 мільярдів доларів за негативним сценарієм. Сьогодні Україна успішно проходить четвертий перегляд програми МВФ, ми маємо угоду на рівні персоналу», — зазначив очільник НБУ.
Він пояснив, що всі фінансові партнери оновили свої зобов’язання і Україна очікує цього року отримати 38 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки.
Читайте також
«Війну неможливо поставити на паузу. Вона вимагає постійного фінансування. Якщо ми не отримуємо достатньої фінансової підтримки, у нас виникає дефіцит коштів на покриття наших основних потреб, а це впливає на ситуацію на фронті. Із загостренням війни потреби у фінансуванні зростають, а розрив збільшується. Ми це постійно обговорюємо з нашими партнерами. У зв’язку з цим використання російських активів має для нас дуже важливе значення», — наголосив Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.