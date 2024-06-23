У Мінфіні повідомили, що більше половини прямої бюджетної допомоги надходить від Євросоюзу — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, що більше половини прямої бюджетної допомоги надходить від Євросоюзу Сьогодні 13:09 — Казна та Політика

У Мінфіні повідомили, що більше половини прямої бюджетної допомоги надходить від Євросоюзу

З початку повномасштабного вторгнення Євросоюз є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги Україні. За перші п’ять місяців 2024 року фінансова підтримка від ЄС становила понад половину всіх отриманих коштів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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«Ця допомога є важливим елементом, завдяки чому фінансова система продовжує бути стабільною. Вдячний за розуміння потреб України та швидке прийняття необхідних рішень», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи онлайн на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN).

Щодо виконання бюджету-2024, Марченко зазначив, що міжнародні партнери запевнили у подальшій фінансовій підтримці України.

Очікується, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне цьогоріч 16 млрд євро, за умови виконання Україною індикаторів Плану України.

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Україна та міжнародні донори активно працюють над забезпеченням пріоритетних потреб України у 2025 році.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна залучила 85,4 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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