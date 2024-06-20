Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури — Finance.ua

Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури Сьогодні 17:40 — Енергетика

Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури

Україна отримала від Німеччини частину партії спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство енергетики у четвер, 20 червня.

Як йдеться у повідомленні, Україні передали два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

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У Міненерго додають, що Німеччина передала частину з партії з 16 одиниць спецтехніки на суму 2,3 мільйона євро. Автомобілі закупили у межах українсько-німецького енергетичного партнерства.

Там зазначили, що частину авто вже доставили в Україну, їх передали енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Інші автомобілі будуть передані операторам системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткова техніка поїде у Харківську та Миколаївську області.

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У Міненерго додають, що з березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору. Йдеться про трансформатори, генератори, кабелі, арматуру для повітряних ліній.

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