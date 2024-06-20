Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури — Finance.ua
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Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури

Енергетика
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Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури
Німеччина передала Україні частину допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури
Україна отримала від Німеччини частину партії спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.
Про це повідомило Міністерство енергетики у четвер, 20 червня.
Як йдеться у повідомленні, Україні передали два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.
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У Міненерго додають, що Німеччина передала частину з партії з 16 одиниць спецтехніки на суму 2,3 мільйона євро. Автомобілі закупили у межах українсько-німецького енергетичного партнерства.
Там зазначили, що частину авто вже доставили в Україну, їх передали енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Інші автомобілі будуть передані операторам системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткова техніка поїде у Харківську та Миколаївську області.
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У Міненерго додають, що з березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору. Йдеться про трансформатори, генератори, кабелі, арматуру для повітряних ліній.
За матеріалами:
НВ
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