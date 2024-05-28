Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні — Finance.ua

Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні Сьогодні 10:14

Німеччина виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні

Для гуманітарної допомоги Україні Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро. Ці кошти підуть на допомогу мешканцям східних регіонів нашої країни.

Про плани виділити додаткове фінансування оголосила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. У понеділок, 27 травня, вона зустрілася зі своїми колегами із ЄС у Брюсселі (Бельгія), передає Deutsche Welle

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«Подальша гуманітарна допомога. Як федеральний уряд ми виділяємо ще 60 мільйонів євро, особливо для сходу України. Тому що на сході України досі всього не вистачає», — сказала Бербок.

Німецький уряд працює з міжнародними партнерами, щоб доставити гумдопомогу до цих регіонів, додала вона.

Також міністерка наголосила: російський терор конкретно спрямований на людей і на нормальне життя в Україні.

«Наша повна підтримка в цей час ще важливіша. Ми хочемо миру, і для забезпечення миру Україні потрібна підтримка у всіх її вимірах», — сказала голова зовнішньополітичного відомства ФРН.

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