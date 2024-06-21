Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр

Казна та Політика
40
Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр
Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр
Кабінет Міністрів планує створити Єдиний соціальний реєстр, до якого занесуть усіх отримувачів соціальної допомоги.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Затверджуємо законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Визначимо правові засади роботи такої системи, яка є основою для надання соціальної підтримки в нашій країні», — заявив Шмигаль.
Читайте також
Крім того, за його словами, уряд створить Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава.
«Це дозволить нам більш адресно підтримувати наших громадян, які цього дійсно потребують, та підвищить ефективність використання бюджетних коштів», — пояснив прем’єр-міністр.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.