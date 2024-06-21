Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр — Finance.ua

Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Усіх отримувачів соціальної допомоги в Україні занесуть в реєстр

Кабінет Міністрів планує створити Єдиний соціальний реєстр, до якого занесуть усіх отримувачів соціальної допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Затверджуємо законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Визначимо правові засади роботи такої системи, яка є основою для надання соціальної підтримки в нашій країні», — заявив Шмигаль.

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Крім того, за його словами, уряд створить Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава.

«Це дозволить нам більш адресно підтримувати наших громадян, які цього дійсно потребують, та підвищить ефективність використання бюджетних коштів», — пояснив прем’єр-міністр.

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