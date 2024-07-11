«Укроборонпром» підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США — Finance.ua
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«Укроборонпром» підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США

Казна та Політика
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«Укроборонпром» підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США
«Укроборонпром» підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США
Northrop Grumman і «Укроборонпром» домовились про спільне виробництво боєприпасів.
Про це повідомляє Офіс президента за результатами зустрічі Володимира Зеленського з топменеджерами провідних американських оборонних компаній.
Зазначається, що американська компанія Northrop Grumman і «Укроборонпром» підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.
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У зустрічі з президентом України, крім Northrop Grumman, взяли участь BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.
На зустрічі обговорювали перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.
Для розуміння контексту Northrop Grumman — третя у світі оборонна компанія за доходом. Більше лише у RTX та Lockheed Martin.
За матеріалами:
Економічна Правда
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