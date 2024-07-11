На початку війни спостерігався значний тиск на депозити. Пишний розповів, чи може ситуація повторитися — Finance.ua
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На початку війни спостерігався значний тиск на депозити. Пишний розповів, чи може ситуація повторитися

Кредит&Депозит
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На початку війни спостерігався значний тиск на депозити. Пишний розповів, чи може ситуація повторитися
На початку війни спостерігався значний тиск на депозити. Пишний розповів, чи може ситуація повторитися
Гривня зараз розглядається як надійний актив, і Національний банк України підтримує привабливість гривневих активів.
Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю британському виданню Central Banking.
«Питання валютного курсу і мінімізації тиску на гривню є пріоритетом для нас, тому ми повинні зробити так, щоб гривню вважали безпечною, і поки що нам це вдавалося», — заявив Пишний.
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За його словами, гривню зараз розглядають як надійний актив.
«Перехід від фіксованого обмінного курсу до режиму керованої гнучкості в жовтні 2023 року став певним викликом для виконання цього завдання. Але рішення НБУ було прийняте з позиції сили, оскільки наші резерви були достатніми. Поки управління очікуваннями забезпечується належним чином, ми вважаємо, що валютний ринок розвиватиметься за контрольованим сценарієм», — додав очільник Нацбанку.
Він наголосив, що глибина валютного ринку без участі НБУ збільшилася більш ніж утричі.
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«Фактично, ми позбулися множинності обмінних курсів, що було для нас викликом. У жовтні 2022 року в Україні діяло чотири обмінні курси: офіційний курс, курс за картковими операціями, курс міжбанківського ринку та готівковий курс обміну валют. Різниця між офіційним курсом НБУ та готівковим курсом іноді сягала 20%. До того, як ми перейшли до режиму керованої гнучкості, ми приділяли багато уваги мінімізації цих спредів», — зазначив Пишний.
Зараз різниця між офіційним і готівковим курсами не перевищує 1−1,5%.
«Для нас важливо, щоб обмінний курс коливався в обидва боки, щоб попит і пропозиція визначали ситуацію на валютному ринку. Присутність НБУ на ринку є лише фактором підвищення довіри», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, станом на 1 червня фізичні особи тримали 1 трлн 124 млрд гривень вкладів у банках. Найбільше коштів українці тримають у ПриватБанку — 405,7 млрд гривень та Ощадбанку — 192,7 млрд гривень;
  • державний ПриватБанк прогнозує падіння ставок за кредитами та депозитами через зниження облікової ставки НБУ;
  • гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків. Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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