На початку війни спостерігався значний тиск на депозити. Пишний розповів, чи може ситуація повторитися — Finance.ua

На початку війни спостерігався значний тиск на депозити. Пишний розповів, чи може ситуація повторитися
Гривня зараз розглядається як надійний актив, і Національний банк України підтримує привабливість гривневих активів.
Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю британському виданню Central Banking.
«Питання валютного курсу і мінімізації тиску на гривню є пріоритетом для нас, тому ми повинні зробити так, щоб гривню вважали безпечною, і поки що нам це вдавалося», — заявив Пишний.
За його словами, гривню зараз розглядають як надійний актив.
«Перехід від фіксованого обмінного курсу до режиму керованої гнучкості в жовтні 2023 року став певним викликом для виконання цього завдання. Але рішення НБУ було прийняте з позиції сили, оскільки наші резерви були достатніми. Поки управління очікуваннями забезпечується належним чином, ми вважаємо, що валютний ринок розвиватиметься за контрольованим сценарієм», — додав очільник Нацбанку.
Він наголосив, що глибина валютного ринку без участі НБУ збільшилася більш ніж утричі.
«Фактично, ми позбулися множинності обмінних курсів, що було для нас викликом. У жовтні 2022 року в Україні діяло чотири обмінні курси: офіційний курс, курс за картковими операціями, курс міжбанківського ринку та готівковий курс обміну валют. Різниця між офіційним курсом НБУ та готівковим курсом іноді сягала 20%. До того, як ми перейшли до режиму керованої гнучкості, ми приділяли багато уваги мінімізації цих спредів», — зазначив Пишний.
Зараз різниця між офіційним і готівковим курсами не перевищує 1−1,5%.
«Для нас важливо, щоб обмінний курс коливався в обидва боки, щоб попит і пропозиція визначали ситуацію на валютному ринку. Присутність НБУ на ринку є лише фактором підвищення довіри», — підсумував він.
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, станом на 1 червня фізичні особи тримали 1 трлн 124 млрд гривень вкладів у банках. Найбільше коштів українці тримають у ПриватБанку — 405,7 млрд гривень та Ощадбанку — 192,7 млрд гривень;
- державний ПриватБанк прогнозує падіння ставок за кредитами та депозитами через зниження облікової ставки НБУ;
- гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків. Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту 💰
Поділитися новиною