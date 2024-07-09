Що забезпечує валютну стабільність в Україні: відповідь НБУ — Finance.ua

Що забезпечує валютну стабільність в Україні: відповідь НБУ Сьогодні 14:02 — Валюта

Що забезпечує валютну стабільність в Україні: відповідь НБУ

Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто регулятор не встановлює курс, а контролює його, завдяки певним інструментам. Зокрема, інтервенціям.

Що забезпечує стабільність на ринку валюти

Під час звіту про тогорічну роботу НБУ голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що на стабільність валютного ринку впливає своєчасність надходження грошової допомоги. Як приклад, він навів перші три місяці 2024 року.

Саме з січня по березень і реалізувалися фінансові ризики пов’язані з несвоєчасним отриманням зовнішнього фінансування. Тоді Україна мала лише десяту частину від очікуваної суми допомоги. Однак, зараз ситуація стабілізувалася.

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«Сценарій, за яким розвиваються події на валютному ринку, відповідає нашим очікуванням. НБУ завжди говорив про важливість забезпечення двох компонентів нашої нинішньої стійкості — достатнього та ритмічного надходження міжнародної фінансової допомоги», — зазначив Пишний.

Голова НБУ не дає поки жодних курсових прогнозів. За його словами, першочергово НБУ має стабілізувати валютний ринок.

«Йдеться про таку динаміку обмінного курсу, яка не загрожуватиме збереженню інфляції на помірному рівні у 2024 році (попри очікуване прискорення) з подальшим її зниженням до 5%», — уточнив банкір.

Довідка Finance.ua:

Стабільне зовнішнє фінансування забезпечує Україні значні резерви. А це, своєю чергою, дозволяє регулятору проводити реформи, зокрема, пом’якшувати валютні обмеження.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги Україні. За перші п’ять місяців 2024 року фінансова підтримка від ЄС становила понад половину всіх отриманих коштів.



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