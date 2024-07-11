Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну — Finance.ua

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Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну

Особисті фінанси
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Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну
Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну
Попри війну в Україні зріс попит на преміальні автомобілі.
Про це розповіли фінансисти під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«У нас ситуація трохи повторюється. В 2014—2015 роках також дуже значно виросла частка преміальних брендів в продажах автомобілів, як-от BMW, Mercedes. І в лізингу для МСБ частка таких дорогих автомобілів виросла», — заявив начальник департаменту страхування автопарків СК «ІНГО» Олександр Розуменко.
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Серед версій пояснення такої поведінки споживачів він припустив, що шляхом купівлі дорогого автомобіля може здійснюватися виведення капіталу за кордон.
Інше пояснення у директора з продажу автолізингу «ОТП Лізинг» Андрія Андрощука.
«В будь-яку кризу дорогі автомобілі, будинки, предмети розкоші — це спосіб захистити гроші від девальвації. Хоча віпавтомобілі падають в ціні найсильніше. За перший рік 30% вартості автомобіля можуть втратити», — попереджає Андрій Андрощук.
«Одне з пояснень — люди починають жити „сьогодні і зараз“. Втамувати свою „спрагу“ зараз, бо незрозуміло, що буде завтра. Людині захотілося купити Range Rover із повним „фаршем“, вона його купує», — каже керівник проєктів управління лізингових операцій Укрексімбанку Данило Середа.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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