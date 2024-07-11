Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну — Finance.ua

Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Попит на преміальні автомобілі зріс попри війну

Попри війну в Україні зріс попит на преміальні автомобілі.

Про це розповіли фінансисти під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«У нас ситуація трохи повторюється. В 2014—2015 роках також дуже значно виросла частка преміальних брендів в продажах автомобілів, як-от BMW, Mercedes. І в лізингу для МСБ частка таких дорогих автомобілів виросла», — заявив начальник департаменту страхування автопарків СК «ІНГО» Олександр Розуменко.

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Серед версій пояснення такої поведінки споживачів він припустив, що шляхом купівлі дорогого автомобіля може здійснюватися виведення капіталу за кордон.

Інше пояснення у директора з продажу автолізингу «ОТП Лізинг» Андрія Андрощука.

«В будь-яку кризу дорогі автомобілі, будинки, предмети розкоші — це спосіб захистити гроші від девальвації. Хоча віпавтомобілі падають в ціні найсильніше. За перший рік 30% вартості автомобіля можуть втратити», — попереджає Андрій Андрощук.

«Одне з пояснень — люди починають жити „сьогодні і зараз“. Втамувати свою „спрагу“ зараз, бо незрозуміло, що буде завтра. Людині захотілося купити Range Rover із повним „фаршем“, вона його купує», — каже керівник проєктів управління лізингових операцій Укрексімбанку Данило Середа.

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