Чи подорожчає вартість проїзду в Києві: відповідь КМДА — Finance.ua

Чи подорожчає вартість проїзду в Києві: відповідь КМДА Сьогодні 14:28 — Особисті фінанси

Чи подорожчає вартість проїзду в Києві: відповідь КМДА, www.village.com.ua

В українських містах підвищують вартість проїзду в міському транспорті. Ціни вже зросли у Вінниці та Івано-Франківську. Деякі міста планують підвищити тарифи вже в найближчі місяці.

Чи планують збільшили тарифи за проїзд в міському комунальному транспорті, у коментарі РБК-Україна відповіли у КМДА.

Чи підвищать ціни за проїзд у Києві

Поки підвищувати вартість проїзду в міському транспорті Києва не планують, зазначають у відповідь на запит РБК-Україна в київській міській державній адміністрації.

«Щодо питання підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті міста Києва у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що наразі питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва не розглядається», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Тим часом з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва платний. Безкоштовно і з частковою оплатою школярі можуть їздити в транспорті під час навчального року. Водночас школярі можуть купити проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою в 75% - через застосунок Київ Цифровий або термінал самообслуговування.

Скільки коштує проїзд у Києві, і як заощадити гроші

Зараз вартість проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері Києва становить 8 грн, у міській електричці — 15 грн. Проїзд у маршрутках в межах міста коштує 12−15 грн.

Заощадити на проїзді в комунальному транспорті Києва можна, поповнюючи транспортну карту: чим більше поїздок купуєте, тим нижча вартість разового використання картки. Наприклад, при покупці 10 поїздок можна заощадити 3 грн, а при купівлі 50 поїздок — 75 грн.

Цына за саму транспортну картку становить 75 грн — її вартість збільшили з 1 квітня цього року. Крім того, проїзний на міський транспорт у Києві можна купити на весь місяць чи на половину, на один вид транспорту або на декілька.

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