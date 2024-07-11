Уряд дозволив проводити обстеження зруйнованого житла на території активних бойових дій — Finance.ua

Уряд дозволив проводити обстеження зруйнованого житла на території активних бойових дій Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Уряд дозволив проводити обстеження зруйнованого житла на території активних бойових дій

Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови № 473 від 19 квітня 2022 року, які дозволяють проводити обстеження зруйнованого житла на території бойових дій для отримання власниками компенсації.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Телеграмі

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«До цього часу не було можливим проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об’єктів на території активних бойових дій. Тому дані про знищені об’єкти на цих територіях не потрапляли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою єВідновлення. З метою вирішення цієї проблеми Кабінетом Міністрів було внесено зміни до Постанови № 473 від 19 квітня 2022 року», — йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції пояснюють, що відтепер за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації відповідна комісія може проводити обстеження знищених об’єктів на території активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

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Складений за результатами обстеження комісією акт власники таких об’єктів зможуть використати для отримання компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення.

У міністерстві зауважують, що проєкт акту був розроблений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури на запит прифронтових громад Донецької області та за результатами нарад з питань житла для ВПО, які проходять під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Укрінформ За матеріалами:

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