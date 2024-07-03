Переселенці зможуть подати заяву на пільговий кредит на житло через «Дію» — Finance.ua
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Переселенці зможуть подати заяву на пільговий кредит на житло через «Дію»

Кредит&Депозит
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Переселенці зможуть подати заяву на пільговий кредит на житло через «Дію»
Переселенці зможуть подати заяву на пільговий кредит на житло через «Дію»
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 2 липня 2024 р. № 771.
Згідно з документом, заява про намір отримати кредит подається заявником в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).
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Заява подається до фінансової установи заявником, який пройшов автентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.
У заяві зазначаються такі дані:
  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
  • дата народження заявника;
  • стать заявника; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів його сім’ї;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі заявника та членів його сім’ї (за наявності);
  • регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;
  • кількість членів сім’ї заявника;
  • відомості про сімейний стан заявника;
  • підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї на облік внутрішньо переміщених осіб;
  • підтвердження факту наявності офіційних доходів заявника протягом шести місяців, що передують даті подання заяви;
  • підтвердження факту відсутності у власності заявника та членів його сім’ї житлової нерухомості (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій та окупованих територіях);
  • відмітка про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім’ї у повнолітньому віці за рахунок бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла;
  • контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).
Нагадаємо, за програмою пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), відсоткова ставка встановлюється у розмірі 3% річних.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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