Можливості працевлаштування та програми щодо житла: для українських біженців створили інформаційну платформу — Finance.ua
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Можливості працевлаштування та програми щодо житла: для українських біженців створили інформаційну платформу

Особисті фінанси
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Можливості працевлаштування та програми щодо житла: для українських біженців створили інформаційну платформу
Можливості працевлаштування та програми щодо житла: для українських біженців створили інформаційну платформу
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб спеціальну платформу — «Україна — це Дім».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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«Створення умов для повернення українців додому — одне з пріоритетних завдань, над яким нині працює держава. Мета уряду — створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Можливості працевлаштування та програми щодо житла: для українських біженців створили інформаційну платформу

Яку інформацію можна знайти на платформі

Платформа надаватиме вичерпну інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги.
За сприяння Мінекономіки платформа буде наповнюватися інформацією про актуальні можливості щодо працевлаштування, навчання, підприємництва.
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Інформаційна платформа «Україна — це Дім» надаватиме вичерпну інформацію про право на подальше перебування в приймаючих країнах, питання, які безпосередньо стосуються тих, хто повертається в Україну, включно з посиланнями на урядові програми підтримки, інструменти доступні від партнерів і приватного сектору в таких сферах, які стосуються придбання житла, працевлаштування й інших види допомоги.
Крім того, платформа підтримує внутрішньо переміщених осіб в Україні, надаючи довідкову інформацію про пільги та доступні послуги.

Довідка Finance.ua:

  • за даними видання Focus, у першій половині 2024 року Німеччина залишалась лідером серед країн Європи для прохачів притулку. Однак кількість поданих заяв про надання притулку в країні зменшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року;
  • Рада Європейського Союзу 25 червня ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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