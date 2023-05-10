День финансов: "єВідновлення" в "Дія", новые правила онлайн-расчетов, сюрприз для покупателей авто — Finance.ua

День финансов: "єВідновлення" в "Дія", новые правила онлайн-расчетов, сюрприз для покупателей авто Сегодня 17:50

Среда, 10 мая. С сегодняшнего дня можно получить компенсацию за поврежденное жилье. Банки уже начали выпускать для этого карты со специальными условиями.

«єВідновлення» в «Дія». С сегодняшнего дня, 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья С сегодняшнего дня, 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления. Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий. Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Украинские банки уже создают карты «єВідновлення» для получения выплаты. Финучреждения предлагают кешбэки за открытие карт.

Защита от мошенников. Национальный банк Украины с целью снижения рисков мошенничества установил к поставщикам платежных услуг требование применить усиленную аутентификацию пользователей. Национальный банк Украины с целью снижения рисков мошенничества установил к поставщикам платежных услуг требование применить усиленную аутентификацию пользователей. В ходе онлайн-расчетов теперь необходимо будет использовать как минимум два элемента защиты.

Услуга под ключ. При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. Автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел для При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. Автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах Министерства внутренних дел для регистрации новых транспортных средств

Банковские вклады во время войны. По состоянию на 1 апреля 2023 г. в 65 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. По состоянию на 1 апреля 2023 г. в 65 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 62 млрд гривен. По данным НБУ , украинцы держат 232,8 тысячи вкладов размером более 600 тысяч гривен.

Как рассказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его. Сегодня банки в зависимости от своего размера и стратегии предлагают ставки от 12,5% до 16% годовых. «Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключено, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит», — сказала она.

Добавим, что потребительские цены в Украине в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (21,3%).

Производство танков и ПВО в Украине. Крупнейшая в Германии и одна из крупнейших в Европе компания по изготовлению вооружения Rheinmetall намерена Крупнейшая в Германии и одна из крупнейших в Европе компания по изготовлению вооружения Rheinmetall намерена запустить производство в Украине . «Мы должны понимать, что от такого заявления до первого немецкого танка, который сойдет с конвейера украинского завода, пройдет еще много времени. Но это веское подтверждение того, что наши партнеры в нас верят», — прокомментировал глава Министерства стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

Доходы тысяч крупнейших предприятий Украины. По данным YouControl, тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали По данным YouControl, тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали почти 6 триллионов гривен . Большинство из них входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса.

Кстати, за первые четыре месяца нынешнего года от приватизации государственного имущества Украина уже получила 1,027 млрд грн. Если с мотивацией государства все более-менее понятно — таким образом Правительство пытается избавиться от лишнего имущества и наполнить бюджет дополнительными поступлениями, то вот мотивация покупающих крупные объекты, с учетом войны, не совсем понятна. В новой статье решили разобраться в этом вопросе:

Украинцам предоставили возможность заработать на электроэнергии. НКРЭКУ разрешила населению НКРЭКУ разрешила населению продавать электроэнергию собственной генерации. Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

Деньги за отъезд домой. Власти Ирландии Власти Ирландии рассматривают возможность предоставления финансовой помощи украинцам с целью поощрения их возвращения домой после окончания временной защиты. Добавим, что недавний опрос, проведенный организацией Ukrainian Action в Ирландии, показал, что 41% респондентов решили остаться в Ирландии навсегда.

Пока Ирландия думает, как возвращать украинцев домой, Чехия продолжает регистрировать стабильный поток вновь прибывших беженцев. Finance.ua решил узнать, как сейчас живется в стране, прошедшей посткоммунистический период и избравшей Европейский путь развития? Какая там зарплата и месячные расходы? Рассказываем все это в новом видео на нашем YouTube-канале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.