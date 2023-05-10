Інфляція в Україні сповільнилася — Finance.ua
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Інфляція в Україні сповільнилася

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Інфляція в Україні сповільнилася
Інфляція в Україні сповільнилася
Споживчі ціни в Україні у квітні 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (21,3%).
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,2% (у березні - 1,5%, у лютому — 0,7%, у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,2%.
Інфляція в Україні сповільнилася
Продукти харчування протягом року подорожчали на 21,7%. Найбільше подорожчали яйця — на 129,3% та овочі - 27,9%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 17,6%, на одяг та взуття на 3,5%.
Інфляція в Україні сповільнилася
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,0%.
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 20,1%, охорона здоров’я на 12,1%, транспорт — на 23,6% (в т.ч. паливо — на 24,2%), ціни на зв’язок зросли на 11,1% %, на відпочинок та культуру на 11,5%, на освіту — на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали на 21,9%, різні товари та послуги на 18,1%.
Інфляція в Україні сповільнилася
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За матеріалами:
РБК-Україна
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