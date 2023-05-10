НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії

Енергетика
55
НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) розширила права споживачів на продаж електроенергії, виробленої з власних генеруючих установок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.
«НКРЕКП прийняла рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомлялося, уже в травні НКРЕКП озвучить нові тарифи на електроенергію для українців. Однак тариф для населення буде все ще нижчим, ніж для бізнесу;
  • за словами представників відомства, в Україні вимушені переглянути чинний тариф для населення, щоб забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики коштами в умовах руйнувань інфраструктури. Так, чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.