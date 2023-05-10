НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії — Finance.ua

НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії Сьогодні 11:11 — Енергетика

НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) розширила права споживачів на продаж електроенергії, виробленої з власних генеруючих установок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора

«НКРЕКП прийняла рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.

Довідка Finance.ua:

як повідомлялося, уже в травні НКРЕКП озвучить нові тарифи на електроенергію для українців. Однак тариф для населення буде все ще нижчим, ніж для бізнесу;

за словами представників відомства, в Україні вимушені переглянути чинний тариф для населення, щоб забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики коштами в умовах руйнувань інфраструктури. Так, чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.

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