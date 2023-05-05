Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для українців майже вчетверо вищий за чинний – НКРЕКП — Finance.ua

Економічно обґрунтований тариф на електроенергію для українців майже вчетверо вищий за чинний – НКРЕКП Сьогодні 12:00 — Енергетика

Чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.

Про це в інтерв’ю виданню «Енерго бізнес» розповів голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський.

Він зазначив, що положенням про покладення спецзобов’язань на учасників ринку електроенергії встановлено фіксований тариф на електрику для населення. Строк дії положення спливав 30 квітня, але Кабінет Міністрів у квітні продовжив цей період ще на місяць — до 31 травня.

Читайте також В Україні створять фонд для програм енергоефективності

«Установлена Кабінетом Міністрів фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів не покриває всі складові витрати на виробництво, передачу (розподіл) та постачання електричної енергії побутовим споживачам. Фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладення спеціальних обов’язків на державних виробників електричної енергії — «Енергоатом» і «Укргідроенерго».

Економічно обґрунтована ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі — побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів і сьогодні становить понад 6 грн за кВт-год (з урахуванням податку на додану вартість)", — розповів Ущаповський.

За його словами, у цій цифрі п’ять складників:

3,24 грн/кВт-год — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на «добу вперед» за березень;

0,43 грн/кВт-год — тариф на послуги з передавання з 1 квітня;

1,32 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;

0,115 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг;а також 20% ПДВ.

Середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення зараз становить 1,56 грн/кВт-год із урахуванням ПДВ, додав голова НКРЕКП.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Гордон За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.