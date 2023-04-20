Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП — Finance.ua
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Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП

Особисті фінанси
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Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
Уже наприкінці квітня або у травні НКРЕКП озвучить нові тарифи на електроенергію для українців. Однак тариф для населення буде все ще нижчим, ніж для бізнесу.
Про це під час телемарафону повідомила членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Ольга Бабій, передає 24 Канал.

Тариф на електроенергію переглянуть

Вартість кіловат-годин для промислових споживачів та бізнесу складає наразі 6 гривень. У НКРЕКП запевнили, що тариф для населення не буде таким великим.
Також Бабій додала, що відомство вимушено переглянути чинний тариф для населення, щоб забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики коштами в умовах руйнувань інфраструктури.
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"Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці процеси — це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей",— додала вона.
Рішення про перегляд тарифу для населення буде озвучене наприкінці квітня або у травні.

Який тариф діє зараз

Прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на електроенергію до 30 квітня залишатимуться без змін. Тож у квітні тариф залежатиме традиційно від обсягу спожитих кіловатів:
  • 1,44 гривні за 1 кіловат-годину для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;
  • 1,68 грн — понад 250 кіловат-годин на місяць.
"Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною",— йдеться в повідомленні.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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