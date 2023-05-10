Чи зрівняються ставки за депозитами в банках з інфляцією: відповідь НБУ — Finance.ua

Чи зрівняються ставки за депозитами в банках з інфляцією: відповідь НБУ Сьогодні 16:03 — Кредит&Депозит

Чи зрівняються ставки за депозитами в банках з інфляцією: відповідь НБУ

Ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції і навіть перевищити його.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю « Громадському радіо ».

Як зазначила Рожкова, сьогодні банки в залежності від свого розміру та стратегії пропонують ставки від 12,5% до 16% річних.

За її словами, НБУ прогнозує, що інфляція в Україні цього року може уповільнитися до 15%.

«Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключено, що в якійсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить», — сказала заступник голови НБУ.

Нагадаємо, результати опитування банків свідчать про подальше зростання обсягів та вартості зобов’язань. Рекордною була кількість фінустанов, у яких здорожчали депозити домогосподарств.

Довідка Finance.ua:

станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 62 млрд гривень. З них 9,1 млн вкладів були у валюті на суму 415,0 гривень;

у березні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,4% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (10,8%);

у березні поточного року сума гривневих депозитів у банківському секторі зросла на 23,7 млрд грн, або 1,9%. У результаті обсяг вкладів становив майже 1,246 трлн грн.

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