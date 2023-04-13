Обсяг валютних депозитів досягнув максимуму з 2015 року — Finance.ua
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Обсяг валютних депозитів досягнув максимуму з 2015 року

Кредит&Депозит
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Обсяг валютних депозитів досягнув максимуму з 2015 року
Обсяг валютних депозитів досягнув максимуму з 2015 року
У березні поточного року сума гривневих депозитів у банківському секторі зросла на 23,7 млрд грн, або 1,9%. У результаті обсяг вкладів становив майже 1,246 трлн грн.
Про це повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.
За його словами, вклади у валюті збільшились на $59 млн (+2,5%) до $18,7 млрд. Це максимальний обсяг депозитів у валюті, починаючи з лютого 2015 року.
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Гетманцев зазначив, що 85% приросту депозитів забезпечив корпоративний сектор, тоді як приріст депозитів населення був стриманим.
«Через укріплення курсу гривні проти долара на готівковому ринку попит на спеціальні валютні депозити для населення втратив імпульс. У березні валютні вклади населення зросли лише на $8 млн, хоча останні 6 місяців до цього зростали у середньому майже по $200 млн на місяць», — пояснює нардеп.

Ставки зростають

Як пише Гетманцев, під впливом заходів НБУ із зміни оперативного дизайну монетарної політики триває тенденція до зростання ставок за новими депозитами у гривні.
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Процентна ставка за вкладами корпоративного сектору за місяць зросла до 13,4% (+1,3 в.п. за місць, +5,8 в.п. за 1-й квартал), за вкладами населення — до 11,4% (+0,6 в.п. і + 3,2 в.п. відповідно)
Таблиця: Данило Гетманцева
Таблиця: Данило Гетманцева

Строковість депозитів покращується

Частка строкових вкладів зросла до 29,4% із 26,7% на кінець 2022 року. Утім у березні процес залучення строкових депозитів мав прискоритись.
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«У цілому, з початку війни (березень 2023 проти березня 2022) депозити у гривні зросли на 261 млрд грн (+26,5%), у валюті на — 3 млрд дол. (+19,3%). Поширеною думкою є, що таке зростання мало своїм головним першоджерелом приріст вкладів до запитання з боку населення (насамперед військових). Це не зовсім так. Оскільки 2/3 приросту гривневих і ¾ приросту валютних депозитів забезпечив корпоративний сектор», — підсумував чиновник.
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За матеріалами:
Finance.ua
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