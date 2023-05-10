Банківські вклади під час війни: які суми тримають українці на депозитах — Finance.ua

Банківські вклади під час війни: які суми тримають українці на депозитах Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

Банківські вклади під час війни: які суми тримають українці на депозитах

Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 62 млрд гривень. З них 9,1 млн вкладів були у валюті на суму 415,0 гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

до 10 гривень — 26,2 млн. на суму 28,8 млн гривень;

від 10 гривень до 200 тисяч гривень — 38,4 млн на суму 364,3 млрд гривень;

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень — 577,9 тисяч на суму 158,3 млрд гривень;

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень — 169,9 тисяч на суму 82,1 млрд гривень;

понад 600 тисяч гривень — 232,8 тисяч на суму 457,2 млрд гривень.

Нагадаємо, одразу кілька банків, бажаючи бачити захисників країни серед своїх клієнтів, розробили спеціальні депозитні програми. Finance.ua вивчив чинні пропозиції на ринку.

Також результати опитування банків свідчать про подальше зростання обсягів та вартості зобов’язань. Рекордною була кількість фінустанов, у яких здорожчали депозити домогосподарств.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк підвищив ставки на вклади на 6, 9 та 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5 в.п. Щоправда, і з таким підвищенням заробітки на депозитах у банку далекі від тих, що максимально пропонуються зараз ринком;

monobank підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1−2,5 відсоткові пункти;

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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