Банки почали відкривати картки для "єВідновлення": де можна отримати кешбек — Finance.ua

Банки почали відкривати картки для "єВідновлення": де можна отримати кешбек Сьогодні 15:01 — Фінтех і Картки

Банки почали відкривати картки для "єВідновлення": де можна отримати кешбек

Українські банки створюють картки єВідновлення для отримання виплати від держави за ремонт житла, яке постраждало внаслідок збройної агресії рф. Фінустанови пропонують кешбеки за відкриття карток.

Зокрема державний ПриватБанк обіцяє 15% кешбеку за відкриття такої карти. Для її оформлення у Приват24 треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єВідновлення. Після відкриття картки залишиться подати заяву на отримання виплати у застосунку Дія й обрати картку єВідновлення ПриватБанку.

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monobank обіцяє кешбек 5% на всі витрати з цієї картки. Він підключається автоматично під час першої витрати.

«А ще ми вирішили, що просто кешбеку замало, і тому 1 серпня ми випадково оберемо одного з клієнтів, які відкрили цю картку та отримали виплату від держави, і подаруємо йому двокімнатну квартиру в тому українському місті, яке обере клієнт-переможець», — розповіли в monobank

Для того щоб отримати виплату до 200 тисяч гривень та шанс виграти квартиру — треба бути власником або співвласником житла, яке було пошкоджене, відкрити картку monobank «єВідновлення» та подати заяву на виплату в Дії.

Кешбекову програму для єВідновлення запровадив і Сенс Банк . Із усіх покупок, здійснених з картки, повертатиметься 1%. Вивести до 25 тисяч кешбеку на місяць можна, відкривши картку «Вигода». Кешбек автоматично перенесеться на «Вигоду», і можна буде повернути реальними грошима покупку, здійснену в мережі «Епіцентр» і оплачену або «Вигодою», або карткою єВідновлення.

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Нагадаємо, відсьогодні всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою єВідновлення для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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