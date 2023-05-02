Отримуйте кешбек до 20% по картках GlobusPlus у травні — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Отримуйте кешбек до 20% по картках GlobusPlus у травні Сьогодні 10:17 — Фінтех і Картки

Банк Глобус збільшив кешбек по картці GlobusPlus. Клієнти, які користуються карткою GlobusPlus, зможуть в травні отримувати до 20% кешбеку.

Банк дозволяє обрати 3 з 7 категорій кешбеку. Розмір винагороди суттєво вищий, ніж у конкурентів.

Наприклад, по двох найбільш популярних категоріях — «Продукти» і «Кафе та ресторани» — кешбек по картці GlobusPlus вище за середній по ринку в декілька разів.

Окрім кешбеку за категоріями, користувачі картки GlobusPlus зможуть отримувати кешбек за покупки товарів у партнерів банку: магазинів електроніки та побутової техніки: «ЖЖУК» та eldorado.ua . Розмір винагороди становить 3%, незалежно від того, якими коштами оплачувати товар — кредитними чи своїми. Максимальна сума винагороди по категоріям становить 500 гривень на місяць, а від партнерів - вказана в описі кожної пропозиції. Мінімальна, яка доступна для виводу на рахунок — 100 гривень.

Щоб скористатися пропозицією банку, потрібно мати картку GlobusPlus. Зареєструватися в додатку і відкрити карту дуже легко.

Потрібен лише смартфон, інтернет і 10 хвилин часу. Процес виглядає так:

Потрібно завантажити додаток GlobusPlus, обрати спосіб ідентифікації через Дію або зробити фото власних ідентифікаційних документів, селфі та пройти liveness, після чого заповнити у додатку коротку анкету.

Банк перевірить отримані дані та відправить на ознайомлення договір.

Після цього необхідне буде підписати договір за допомогою Дія.Підпис або іншим доступним способом.

Все, ви — клієнт Глобус Банку . Ніяких паперових документів, візитів у відділення банку та черг до менеджерів. Швидко, зручно та безпечно.

Після реєстрації ви матимете можливість скористатися банківськими продуктами: відкрити картку з кредитним лімітом, заробляти підвищений кешбек, отримати ліміт на оплату частинами, який одразу зможете використати, оформити депозит та інше.

Всі ці послуги доступні одразу з віртуальною карткою. Але, у разі потреби, можна замовити й пластикову картку. Банк відправить її Новою поштою. До речі, протягом травня, пластик можна замовити за акційною ціною в 1 гривню.

Cаме час почати отримувати вигоду разом з GlobusPlus! Спробуйте за посиланням.

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