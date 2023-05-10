Німецька Rheinmetall запустить виробництво танків та ППО в Україні — Finance.ua

Німецька Rheinmetall запустить виробництво танків та ППО в Україні Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Німецька Rheinmetall запустить виробництво танків та ППО в Україні

Найбільша в Німеччині та одна з найбільших у Європі компанія з виготовлення озброєння Rheinmetall має намір запустити виробництво в Україні. Перші угоди про співпрацю та створення спільних виробництв з українськими підприємствами можуть бути укладені найближчими тижнями, повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Про це пише Handelsblatt.

Rheinmetall хоче розпочати виробництво танків, систем протиповітряної оборони та боєприпасів в Україні.

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«Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі», — прокоментував Паппергер.

Компанія може виготовляти до 400 танків типу Panther на рік в Україні. Попередні переговори з Києвом щодо проекту — багатонадійні, йдеться у повідомленні.

«Ми маємо розуміти, що від такої заяви до першого німецького танку, що вийде з конвеєра українського заводу, пройде ще багато часу. Але це вагоме підтвердження того, що наші партнери в нас вірять. І готові будувати спільне виробництво», — прокоментував голова Міністерства стратегічної промисловості України Олександр Камишін.

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