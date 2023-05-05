Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для України — Finance.ua

Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для України Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для України

У Словаччині стартував збір 1 мільйона 200 тисяч євро на закупівлю важкої бойової машини Т-72 для України.

Про це йдеться на сайті організації «Подарунок Україні».

Зазначається, що головним партнером збору є Посольство України в Словацькій Республіці.

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«Поставку важкої бойової техніки забезпечує словацьке збройове підприємство, де зараз знаходиться танк і проходить модернізацію. Збір коштів стартував 1 травня 2023 року. Загальна зібрана сума буде виплачена збройовій компанії, після чого танк буде переданий Збройним силам України», — йдеться у повідомленні.

В організації кажуть, що транспортування танка на територію України забезпечує українське дипломатичне відомство.

Очікується, що до України техніка прибуде вже у вересні.

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Важливо, що у комплект поставки також входять боєприпаси діаметром 125 мм для Т-72.

«Танк буде на озброєнні Збройних сил України та використовуватиметься для боротьби з російсько-окупаційними військами. Мета — допомогти Україні в боротьбі з насильницькою російською агресією», — наголошують автори збору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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