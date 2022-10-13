General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом — Finance.ua

General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом Вчора 01:01 — Технології&Авто

General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом, U.S. Army Armor & Cavalry Collection

Компанія General Dynamics показала танк, якому справді немає аналогів у світі. Нову зброю продемонстрували на виставці AUSA-2022 (Association of the United States Army). Вона стартувала у Вашингтоні 10 жовтня.

Новий AbramsX може використовуватися практично у безпілотному режимі.

Танк має башту, що не потребує члена екіпажу, який мав би заряджати її боєприпасами.

На відміну від новітньої моделі, попередня версія, наприклад, потребувала екіпажу з чотирьох осіб:

механік-водій;

командир;

навідник;

заряджаючий.

Серед іншого танк працює на базі технології штучного інтелекту. Саме завдяки цьому його можна використовувати у безпілотному режимі. Крім того, танк обладнаний гібридним двигуном, який допоможе скоротити витрати палива майже удвічі. Це також зменшує шумність машини і підвищує її загальну електрифікацію.

The War Zone повідомляє, що на танк встановили нову 120-мм гармату XM360. Також танк має 30-мм гармату Kongsberg Protector RS6 Remote Weapon Station (RWS).

Танк має модулі з оптичними та інфрачервоними сенсорами для командира та навідника. На відео можна помітити, що у корпус машини інтегровані відеокамери, які, ймовірно, забезпечать можливість огляду на 360 градусів. The War Zone припускає, що зображення, разом з елементами доповненої реальності, буде транслюватися на екран в шоломі екіпажу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.