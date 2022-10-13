General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом — Finance.ua
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General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом

Технології&Авто
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General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом
General Dynamics представила перший у світі безпілотний танк AbramsX зі штучним інтелектом, U.S. Army Armor & Cavalry Collection
Компанія General Dynamics показала танк, якому справді немає аналогів у світі. Нову зброю продемонстрували на виставці AUSA-2022 (Association of the United States Army). Вона стартувала у Вашингтоні 10 жовтня.
Новий AbramsX може використовуватися практично у безпілотному режимі.
Танк має башту, що не потребує члена екіпажу, який мав би заряджати її боєприпасами.
На відміну від новітньої моделі, попередня версія, наприклад, потребувала екіпажу з чотирьох осіб:
  • механік-водій;
  • командир;
  • навідник;
  • заряджаючий.
Серед іншого танк працює на базі технології штучного інтелекту. Саме завдяки цьому його можна використовувати у безпілотному режимі. Крім того, танк обладнаний гібридним двигуном, який допоможе скоротити витрати палива майже удвічі. Це також зменшує шумність машини і підвищує її загальну електрифікацію.
The War Zone повідомляє, що на танк встановили нову 120-мм гармату XM360. Також танк має 30-мм гармату Kongsberg Protector RS6 Remote Weapon Station (RWS).
Танк має модулі з оптичними та інфрачервоними сенсорами для командира та навідника. На відео можна помітити, що у корпус машини інтегровані відеокамери, які, ймовірно, забезпечать можливість огляду на 360 градусів. The War Zone припускає, що зображення, разом з елементами доповненої реальності, буде транслюватися на екран в шоломі екіпажу.

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За матеріалами:
dev.ua
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