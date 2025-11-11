0 800 307 555
День финансов: в чем украинцы хранят свои сбережения, типичные ошибки и факапы инвестора

Во вторник, 11 ноября, мы продолжим обзор вопросов, поднимавшихся на конференции « Жить на проценты» , которая прошла 8 ноября в Киеве. Сегодня речь шла о следующем:
👉В чем украинцы хранят свои сбережения
Интересную статистику на этот счет привел Владислав Свистунов, руководитель по управлению активами компании ICU. По его словам, ситуация выглядит довольно показательно, довольно радикальное распределение — детали читайте по ссылке.
👉Факапы в инвестициях, и как их избегать
Тему неприятностей и «факапов» в инвестировании на конференции проговаривал Дмитрий Карпиловский. Эксперт поделился своим опытом: первые десять лет он инвестировал в стартапы и ІТ, а затем — в цифровые активы и криптовалюту, еще тогда, когда эта сфера только начинала развиваться. Подробности здесь.
👉Типичные ошибки инвестора
Что нужно сделать инвестору на фондовом рынке в период волатильности? По мнению лектора Биржевого университета Богдана Сидоренко, главная часть при большом капитале — сохранение. Об этом он рассказал в ходе конференции. В частности, Сидоренко подчеркнул, что волатильность способна уничтожить что угодно и кого угодно.
👉3 компонента, которые помогут достичь системного поступления активов
Основной вопрос, который мешает людям инвестировать — для чего это делать? Об этом рассказал основатель и управляющий партнер WealthTech компании Investudio Андрей Масло.
👉Аналитика рынка жилой недвижимости
По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине более 250 проектов в продаже. Это около 1500 жилых комплексов и 663 коттеджных городков. 27% всех комплексов в Киеве и Киевской области. Об этом рассказала Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН.
  • Также стало известно, как изменились цены на покупку квартир в крупнейших городах Украины.
🧐 Finance.ua решили рассказать, что нового появилось и активно используется банками за последние 2−3 года. Банки постоянно придумывают новые комиссии или активно заимствуют их у своих коллег по банковскому цеху. Обо всем этом говорится в нашей статье:
🤑 Банковские комиссии: что нового появилось в последнее время
Операция «Мидас»
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Количество ФЛП
В Украине увеличивается количество зарегистрированных предпринимателей. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Киев утвердил программу поддержки ВПО
В столице утвердили новую Программу мер поддержки, интеграции и адаптации внутренне перемещенных лиц на период 2026—2028 годов. Соответствующее распоряжение уже подписано в КГГА.
Наличные или цифровые платежи
Больше всего наличных расчетов сохраняется в самых бедных странах — прежде всего из-за слабой банковской инфраструктуры и ограниченного доступа к цифровым услугам. Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist, в котором проанализировали 123 государства и определили долю ежедневных транзакций, осуществляемых именно наличными.
