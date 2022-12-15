День финансов: условия снятия наличных в банкоматах и выплаты украинцам в Германии и Каталонии — Finance.ua

День финансов: условия снятия наличных в банкоматах и выплаты украинцам в Германии и Каталонии Сегодня 17:50

В четверг, 15 декабря, Совет Европы утвердил план действий для Украины на рекордные 50 миллионов евро. Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордным объемом финансирования.

предзаказ новогодней марки. Как сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, автором рисунка, за который проголосовали более 15,5 тыс. украинцев, стала девочка из Николаева. Также с 15 декабря «Укрпочта» открывает . Как сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, автором рисунка, за который проголосовали более 15,5 тыс. украинцев, стала девочка из Николаева.

Условия снятия наличных денег в банкоматах. Крупнейшие украинские банки по инициативе НБУ Крупнейшие украинские банки по инициативе НБУ ввели банкоматный национальный роуминг. Он предусматривает отмену дополнительных комиссий на снятие наличных денег в банкоматах других финансовых учреждений, а также установление единых расширенных лимитов.

Столичный рынок аренды жилья. Дефицит электроэнергии и обстрелы Дефицит электроэнергии и обстрелы влияют на все сферы экономической деятельности, в частности с начала обстрелов столичный рынок аренды жилья сократился на 27%. Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь.

Какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии. Отключения электроэнергии оказывают Отключения электроэнергии оказывают негативное влияние как на производство, так и на сферу услуг. Некоторым предприятиям приходится сокращать производственные мощности, а некоторые переходят на ночное время работы.

Польша изменяет условия приема украинцев. Польская сторона Польская сторона предусматривает участие украинцев в оплате за проживание, а также ограничение соцвыплат при выезде украинцев из Польши. Теперь украинцы могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.

Кстати, украинцам в Польше будут раздавать продуктовые наборы к праздникам.

С 15 декабря европейский регион вводит выплаты украинцам. Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Однако денежную помощь там стали платить только в августе. С 15 декабря в Каталонии Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Однако денежную помощь там стали платить только в августе. С 15 декабря в Каталонии начнут принимать заявки на выплаты денежной помощи украинцам.

Украинцам в Германии увеличат денежную помощь. Выплаты возрастут не для всех. Существует один нюанс — Выплаты возрастут не для всех. Существует один нюанс — увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а только одинокие взрослые и родители, самостоятельно воспитывающие ребенка.

Зарплаты топ-менеджеров в украинском ІТ в 2022 году. Рекрутинговое агентство Indigo Tech Recruiters провело Рекрутинговое агентство Indigo Tech Recruiters провело опрос С-level-персонала украинских ІТ-компаний, чтобы выяснить, как война в стране повлияла на их уровень дохода и мотивацию.

🧐 Напомним, Украина входит в топ-10 стран по использованию и распространению криптовалюты. По доле владения виртуальными активами занимает первое место в мире — около 13% населения нашей страны владеет криптовалютой, если говорить в цифрах, то более 5 миллионов украинцев имеют в собственности цифровую валюту.

Мы разбирались, как платить налоги на доходы от продажи криптовалюты в Украине сейчас и чего ждать в будущем? 👇

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