День финансов: условия снятия наличных в банкоматах и выплаты украинцам в Германии и Каталонии — Finance.ua
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День финансов: условия снятия наличных в банкоматах и выплаты украинцам в Германии и Каталонии

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В четверг, 15 декабря, Совет Европы утвердил план действий для Украины на рекордные 50 миллионов евро. Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордным объемом финансирования.
Также с 15 декабря «Укрпочта» открывает предзаказ новогодней марки. Как сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, автором рисунка, за который проголосовали более 15,5 тыс. украинцев, стала девочка из Николаева.
День финансов: условия снятия наличных в банкоматах и выплаты украинцам в Германии и Каталонии
Условия снятия наличных денег в банкоматах. Крупнейшие украинские банки по инициативе НБУ ввели банкоматный национальный роуминг. Он предусматривает отмену дополнительных комиссий на снятие наличных денег в банкоматах других финансовых учреждений, а также установление единых расширенных лимитов.
Столичный рынок аренды жилья. Дефицит электроэнергии и обстрелы влияют на все сферы экономической деятельности, в частности с начала обстрелов столичный рынок аренды жилья сократился на 27%. Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь.
Какие отрасли больше всего пострадали от дефицита электроэнергии. Отключения электроэнергии оказывают негативное влияние как на производство, так и на сферу услуг. Некоторым предприятиям приходится сокращать производственные мощности, а некоторые переходят на ночное время работы.
Польша изменяет условия приема украинцев. Польская сторона предусматривает участие украинцев в оплате за проживание, а также ограничение соцвыплат при выезде украинцев из Польши. Теперь украинцы могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.
С 15 декабря европейский регион вводит выплаты украинцам. Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Однако денежную помощь там стали платить только в августе. С 15 декабря в Каталонии начнут принимать заявки на выплаты денежной помощи украинцам.
Украинцам в Германии увеличат денежную помощь. Выплаты возрастут не для всех. Существует один нюанс — увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а только одинокие взрослые и родители, самостоятельно воспитывающие ребенка.
Зарплаты топ-менеджеров в украинском ІТ в 2022 году. Рекрутинговое агентство Indigo Tech Recruiters провело опрос С-level-персонала украинских ІТ-компаний, чтобы выяснить, как война в стране повлияла на их уровень дохода и мотивацию.
🧐 Напомним, Украина входит в топ-10 стран по использованию и распространению криптовалюты. По доле владения виртуальными активами занимает первое место в мире — около 13% населения нашей страны владеет криптовалютой, если говорить в цифрах, то более 5 миллионов украинцев имеют в собственности цифровую валюту.
Мы разбирались, как платить налоги на доходы от продажи криптовалюты в Украине сейчас и чего ждать в будущем? 👇

Криптовалюты и налоги: как это устроено в мире, и чему стоит поучиться Украине

По материалам:
Finance.ua
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