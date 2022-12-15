Різдвяні пакунки для біженців: українцям в Польщі роздаватимуть продуктові набори до свят — Finance.ua

Різдвяні пакунки для біженців: українцям в Польщі роздаватимуть продуктові набори до свят Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

У передріздвяний період польські благодійні організації проводять акції, спрямовані на підтримку тих, хто найбільше потребує. Цьогоріч допомагатимуть і українцям, які опинилися в Польщі через російсько-українську війну.

Про це пише RMF24

Сім’ї з України, які перебувають у Свіноуйсьце й інших містах Польщі, отримають впродовж найближчих вихідних, 16 — 17 грудня, загалом понад 8 тонн їжі. До Різдва ті, хто потребує, отримають гуманітарну допомогу в рамках акції «Посилка для родини з України».

Що відомо про акцію «Посилка для родини з України»

Допомогу фінансує Польська господарча палата в Японії (PCCIJ), а з організацією допомогла Польсько-українська господарча палата. Спільними зусиллями було підготовлено 200 пакунків для українських сімей, які проживають у Свіноуйсьце — польському місті, що на кордоні з Німеччиною.

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Посилки біженцям з України роздаватимуть волонтери з фонду Speak Up в п’ятницю та суботу (16 — 17 грудня) на Зеленому ринку «Під годинником» на вул. Kołłątaja в павільйоні № 51. У п’ятницю акція розпочнеться о 14:00, а в суботу о 13:00.

"Люди, які потребують допомоги та мають номер PESEL зі статусом біженця, все ще можуть зв’язатися зі мною для отримання підтримки. Зробити це можна до середи, 14 грудня, в кабінеті 108 на вул. Wyspianski 35c at 7-15",— каже уповноважена президента Свіноуйсьце зі співпраці з українською громадою Ліля Ткач.

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