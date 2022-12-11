Як купити нерухомість у Польщі — Finance.ua

Як купити нерухомість у Польщі Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Як купити нерухомість у Польщі

Сусідня Польща — член Євросоюзу — приваблива для українців країна: і з метою вкладання коштів у нерухоме майно, і для тимчасового чи тривалого проживання.

Експерти порталу flombu.com розповіли, як українці можуть придбати нерухомість у Польщі.

Чи може українець купити житло в Польщі

Польське законодавство не забороняє іноземцям, зокрема українцям, купувати нерухомість. І процедура купівлі житла громадянами інших країн майже не відрізняється від придбання помешкання поляками. Попри те, отримання права власності на нерухомість у Польщі не надає іноземцям переваг у набутті громадянства чи іншого юридичного статусу.

Загалом процедура придбання помешкання у Республіці Польща нескладна. А найважливіша її відмінність полягає у тому, що ви купуєте — квартиру чи приватний будинок. І чи маєте намір придбати житло на прикордонних теренах.

Як купити квартиру в Польщі

Обираючи квартиру у Польщі, іноземці переважно співпрацюють з агентствами нерухомості. Робота ріелторів у цій країні оплачується у межах 3-4% від суми угоди і реалізується за двома схемами:

комісійні маклеру оплачує покупець;

або ж за попередньою домовленістю оплату ріелторові порівну розділяють між собою дві сторони — продавець і покупець.



Знайшовши об’єкт для покупки у Польщі, варто перевірити його на «чистоту»: чи не перебуває квартира в іпотеці, чи, бува, не існують щодо неї інші обтяження. Для цього слід звернутися до нотаріуса.

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Якщо квартира успішно пройшла юридичну перевірку, українцеві слід відкрити рахунок у польському банку, адже угоди з купівлі-продажу нерухомості у Республіці Польща оплачуються злотими і у безготівковий спосіб.

Документи, за яким нерухомість у Польщі переходить від власника до іноземного клієнта, — це попередній та основний договори купівлі-продажу.

Приватний будинок у Польщі

Придбати приватний будинок у Польщі складніше, аніж квартиру, адже під час купівлі будинку іноземцю потрібен дозвіл від урядової структури — Департаменту дозволів і концесій Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Таке ж схвалення знадобиться українцю, якщо він захоче купити об’єкт на прикордонній території або ж матиме намір придбати землю сільськогосподарського призначення площею понад 1 гектар. Представники міністерства вивчають, чи не загрожуватиме те, що іноземець придбає житло на прикордонні, державній безпеці їхньої країни.

На міністерський дозвіл доведеться очікувати до 3-4 місяців і сплатити за розгляд звернення приблизно 1500 злотих.

Які документи потрібні для звернення до Міністерства внутрішніх справ Польщі

Щоб оформити дозвіл на купівлю приватного будинку або нерухомості, що входить у прикордонну зону, іноземцеві знадобляться такі документи:

заява від власника нерухомості;

копія паспорта покупця;

якщо він приватний підприємець — його установчі документи;

іпотечна книга, виписка;

схема ділянки, на якій зведено будинок.

Коли не потрібно дозволу на купівлю будинку у Польщі

Однак не всім українцям, охочим стати власниками особняка у Республіці Польща, доведеться звертатися по дозвіл до урядових органів і чекати на схвалення процедури. Купити приватний будинок у Польщі без погодження з Міністерством внутрішніх справ можуть українці, котрі:

• упродовж не менше 5 років живуть на території Республіки Польща;

• не менше 2 років перебувають в офіційному шлюбі з громадянином (громадянкою) Польщі і мешкають у цій країні.

Які податки треба сплатити при купівлі нерухомості в Польщі

Під час укладання угод у сфері нерухомості сплачується податок на додану вартість (ПДВ).

Сплата ПДВ при купівлі житла у Республіці Польща відрізняється з огляду на те, з якого фонду придбано помешкання — первинного чи вторинного.

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Купуючи квартиру у новобудові, додатково поповнювати польську казну не доведеться, оскільки вартість помешкання на «первинці» включає ПДВ.

Якщо помешкання придбано на вторинному ринку, потрібно сплатити 2% ПДВ.

Окрім податків, під час оформлення договору з купівлі-продажу нерухомості у Польщі не слід забувати про оплату:

нотаріальних послуг — 2% від вартості угоди;

від вартості угоди; реєстрації та оформлення права власності на об’єкт — приблизно 1% від його ціни.

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