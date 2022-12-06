Для українців збудують нове орендне житло у Польщі — Finance.ua
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Для українців збудують нове орендне житло у Польщі

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Для українців збудують нове орендне житло у Польщі
Для українців збудують нове орендне житло у Польщі
На території сусідньої Польщі, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, перебуває найбільша кількість українців. Всі вони знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.
Очевидно, що житла для розміщення біженців не буває забагато. Тому Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив виділити кошти на будівництво житла в тих польських містах, де є найбільше переселенців з України.
Так, ЄБРР виділить 50 мільйонів євро на будівництво такого житла в Польщі. Рішення було прийнято на тлі глобальної нестачі житла, інфляції та потоку переселенців з України.
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Багато українців у Польщі проживають на орендованих квартирах або в тимчасовому житлі, наданому державою та приватними особами. Тоді як мільйони українців із першої хвилі біженців повернулися додому, друга хвиля можлива взимку через пошкодження інфраструктури опалення та енергетики в Україні, пишуть в ЄБРР.
Будівництво комплексів квартир для оренди відбудеться у:
  • Варшаві;
  • Познані;
  • Вроцлаві;
  • Гданську;
  • Лодзі та інших містах з найбільшою кількістю переселенців з України.
Позику на будівництво отримала польська компанія Resi4Rent, яка керує майже 3 000 квартирами. Частину з них уже здали в оренду українським родинам.
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У 2023 році компанія планує додати ще 1 110 варіантів у Варшаві та Вроцлаві, а до 2025 року мати загальний портфель із 10 000 орендних квартир.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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