У Польщі одразу два фонди припинили виплати українським біженцям: кого це стосувалося — Finance.ua
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У Польщі одразу два фонди припинили виплати українським біженцям: кого це стосувалося

Світ
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На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення до України Польща припинила виплату грошової допомоги українським біженцям у рамках програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.
Як повідомляється на сайті фонду, програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, що подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім’ї.
Фонд виплачував допомогу українським біженцям протягом трьох місяців. Допомога була доступна у таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бєльсько-Бялій, Оструді, Згежі та Битомі.
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«Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги у Польщі можна дізнатися на сайті Уряду Польщі», — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати у рамках програми.
«Реєстрацію на нашу зимову підтримку закрито. Дякую за виявлений інтерес», — йдеться у повідомленні.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
УНІАН
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