У Польщі одразу два фонди припинили виплати українським біженцям: кого це стосувалося — Finance.ua

У Польщі одразу два фонди припинили виплати українським біженцям: кого це стосувалося Сьогодні 15:42 — Світ

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення до України Польща припинила виплату грошової допомоги українським біженцям у рамках програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Як повідомляється на сайті фонду, програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, що подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім’ї.

Фонд виплачував допомогу українським біженцям протягом трьох місяців. Допомога була доступна у таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бєльсько-Бялій, Оструді, Згежі та Битомі.

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«Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги у Польщі можна дізнатися на сайті Уряду Польщі», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати у рамках програми.

«Реєстрацію на нашу зимову підтримку закрито. Дякую за виявлений інтерес», — йдеться у повідомленні.

УНІАН За матеріалами:

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