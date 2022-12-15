Скільки заробляють топменеджери в українському ІТ у 2022 році (дослідження) — Finance.ua

Скільки заробляють топменеджери в українському ІТ у 2022 році (дослідження) Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють топменеджери в українському ІТ у 2022 році (дослідження)

Рекрутингова агенція Indigo Tech Recruiters провела опитування С-level-персоналу українських ІТ-компаній, щоб зʼясувати, як війна в країні вплинула на їх рівень доходу та мотивацію. В опитуванні взяли учатсь 302 топменеджери, після очищення даних залишилося 253 анкети (176 чоловіків та 77 жінок). Ось найцікавіше.

Якщо порівнювати з дослідженням 2021 року, то диспропорція на медіані незначно, але зменшилась. Жінки минулого року заробляли на 40% відсотків менше, ніж чоловіки, різниця зараз — 35%. Хоча, якщо дивитись на середні показники — то винагорода жінок на 42% менша за винагороду чоловіків.

Вік більшості (67,5%) учасників опитування — від 30 до 39 років. Вони вирізняються за рівнем винагороди (по медіані) від більш молодших або старших колег, отримуючи по $7000. Це найвищий показник серед всіх вікових категорій.

Топменеджери віком від 25 до 29 мають найнижчу винагороду серед всіх опитуваних — $3000 на медіані. У категорії 40-44 роки по всій вилці зарплати нижчі, ніж у молодших колег 30-39 років.

Найвищий рівень винагороди серед всіх топ-менеджерів зафіксовано за топ 10% віком понад 45 років — $19 200. Цікаво, що порівнюючи з лютим, у категорії топ-10% цей показник був $32000.

Аналіз по індустрії показує, що найвища винагорода по медіані пропонується управлінцям у IoT, blockchain, e-commerce, та telecommunication.

Топ-10% найбільш оплачуваних менеджерів працюють у діджитал індустрії, електронній комерції, консалтингу, геймдеві та IoT, з винагородами у $15000 на 90 перцентилі. Порівняно з початком 2022, винагорода по медіані менеджерів у цих п’яти індустріях змінились суттєво лише у блокчейні (виросла на 42% з $6000 до $8500), решта змінились в районі +/- 10%.

Також, як показало дослідження, рівень винагороди (медіана) топпрацівників не відрізняється критично між новоствореними компаніями (до 3х років), та у компаніях віком від 5 до 20 років. Вони платять своїм ключовим працівникам близько $7000.

Однак значно відрізняється оплата менеджерів у компаніях віком більше 20 років — $5000, що на 40% нижче ніж у компаній віком від 5 до 20, на 35% — за новостворені, і лише на 10% за компанії віком від 3 до 5 років.

Цей розрив особливо відчувається у топ-10% найбільш високооплачуваних менеджерів у компаніях. Зарплати у таких менеджерів починаються, в середньому, з $14100 та можуть сягати $15000. У цій же категорії, компанії віком від 20 років платять своїм топменеджерам на 47-56% менше, ніж молодші компанії.

Чим більша компанія за кількістю співробітників, тим вища оплата топменеджерів. Хоча по медіані закономірність порушують компанії з кількістю людей більш 800.

Більшість топменеджерів-початківців заробляють в середньому $3783.

Проте, вже з другого року роботи в ролі топменеджера винагорода має тенденцію до збільшення. Менеджери з досвідом на позиції від року до п’яти претендують на оплату у $5000-6000 по медіані, та від $6300 до $12800 (що є доволі великим відхиленням) серед топ-10% найбільш високооплачуваних.

Країна реєстрації бізнесу

Опитування показало, що країна реєстрації компанії має значення: хоч їх і небагато у вибірці (всього 6 осіб), менеджери, які працюють у компаніях, що зареєстровані у США чи Канаді, заробляють найбільше: $23000 по медіані, а топ-25% та топ-10% отримують по $32500 та $37000 щомісячної винагороди.

Ті, хто працюють у компаніях, зареєстрованих у Європі та Україні, заробляють однаково (по медіані), і мають нерівномірний розподіл по доходу у кожній персентильній групі. Так, управлінці, які працюють в українській компанії, заробляють в середньому менше на $2500, ніж ті, хто працюють у європейській компанії, серед топ-25% по доходу. Управлінці 90-го персентилю з українських компаніїй заробляють на майже $1200 більше за тих, хто працює у європейських.

Інші цікаві дані

Більшість топменеджерів мають річний бонус, та майже така ж частина не має бонусу взагалі. Майже четверть має квартальний бонус. Деякі менеджери можуть мати декілька комбінованих бонусів.

Найбільше мотивує менеджерів гнучкий графік (65%), наявність медичної страховки (47%) та оплата компанією додаткової освіти (46%). Ці ж фактори були відзначені як топ-3 і на початку року, проте відсоткове співвідношення було іншим: 40% за гнучкий графік, 33% за освіту та 30% за медичну страховку.



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