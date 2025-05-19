ОАЭ могут массово раздать «золотые визы» подсанкционным российским миллиардерам — СМИ — Finance.ua
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ОАЭ могут массово раздать «золотые визы» подсанкционным российским миллиардерам — СМИ

Мир
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ОАЭ могут массово раздать «золотые визы» подсанкционным российским миллиардерам — СМИ
ОАЭ могут массово раздать «золотые визы» подсанкционным российским миллиардерам — СМИ
Программа «золотых виз» в ОАЭ получила наибольшее расширение с момента своего запуска с явной оглядкой на приехавших в страну россиян. Теперь на 10-летний вид на жительство могут претендовать не только инвесторы и высококвалифицированные специалисты, но и представители новых категорий — медработники, создатели цифрового контента, специалисты в сфере видеоигр и киберспорта, а также владельцы крупных яхт.
Об этом пишет The Moscow Times.
По словам властей ОАЭ, расширение программы направлено на привлечение в страну талантов, капитала и технологической экспертизы. Владельцы визы получают право на долгосрочное проживание, могут перевезти семью, оформить их в учебные заведения, использовать систему здравоохранения, покупать недвижимость и вести бизнес.
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Подать заявку на «золотую визу» могут богатые владельцы частных яхт длиной от 40 метров, топ-менеджеры верфей, акционеры яхтных компаний, а также провайдеры услуг в этой области.
Нововведение явно рассчитано на сбежавших от санкций российских бизнесменов, рассматривающих ОАЭ как «безопасную гавань». В портах ОАЭ был замечен десяток суперяхт, связанных с россиянами: 118-метровая Motor Yacht A Андрея Мельниченко (уже гражданин ОАЭ), 140-метровая Ocean Victory Виктора Рашникова, 104-метровая Quantum Blue, ассоциированная с Сергеем Галицким, 99-метровая Madam GU, связанная с семьей Андрея Скоча, и 85-метровая Pacific X Леонида Михельсона.
Кроме того, в Дубае находятся русскоязычные блоггеры и киберспортсмены. Основанная россиянами международная сеть киберклубов True Gamers планирует купить остров рядом с Абу-Даби и обустроить его в тематике киберспорта. По разным оценкам, в Эмиратах могут базироваться сотни блогеров из россии.
Также ОАЭ может выдать золотые визы медработникам из россии за особые заслуги и длительную работу в сфере здравоохранения. Регион переживает беспрецедентный приток врачей из россии. За последние несколько лет в стране появилось 30 новых клиник, основанных инвесторами из стран бывшего СССР: только в 2024 году к медсообществу Дубая присоединились 150 русскоязычных специалистов. В 2023 году в Эмиратах не было ни одной российской медицинской сети, в то время как в 2024 году было получено 9 тыс. заявок на переезд.
В январе этого года стало известно, что россия и Объединенные Арабские Эмираты готовятся подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, в рамках которого будет установлена ​​налоговая ставка в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Таким образом, россия готовится сделать ОАЭ своим новым офшором вместо Кипра.
Также стало известно, что двоюродный брат назначенного российским диктатором путиным главы Чечни Рамзана Кадырова — Шахруди Эдильгириев владеет четырьмя роскошными особняками в Дубае общей стоимостью свыше $20 млн.
По материалам:
Фінансовий клуб
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