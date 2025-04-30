Правительство одобрило соглашение о свободной торговле с ОАЭ — Finance.ua

Правительство одобрило соглашение о свободной торговле с ОАЭ Сегодня 15:32

Правительство одобрило соглашение о свободной торговле с ОАЭ

29 апреля Правительство одобрило законопроект о ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это решение — очередной этап для выполнения Украиной внутригосударственных процедур по вступлению в силу настоящего Соглашения. Следующий шаг — направление законопроекта на ратификацию Верховной Радой Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Соглашение предусматривает установление режима свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем либерализации доступа к рынкам товаров и услуг обеим странам. Для украинских товаров обеспечена полная либерализация доступа к рынку ОАЭ.

«Соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством ОАЭ улучшает возможности для украинского бизнеса на глобальном рынке, поскольку ОАЭ является важным экономическим, торговым и финансовым хабом на Ближнем Востоке. Реализация Соглашения, охватывающего всю фактическую товарную номенклатуру двусторонней торговли, будет способствовать росту производства и экспорта украинской продукции благодаря уменьшению тарифных барьеров в торговле между двумя странами. Надеемся на поддержку депутатов в одобрении этого законопроекта», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что это даст

Ожидается рост украинского экспорта в ключевых секторах: металлургия, пищевая промышленность, в частности, мукомольное производство и производство масла. Также прогнозируется рост экспорта металлов и растительного масла.

Кроме того, ОАЭ сняли для Украины ограничения на долю иностранного капитала в 49%, что позволит предпринимателям регистрировать компании с иностранным капиталом до 70%, а в отдельных секторах постепенно до 100% (в частности в сфере коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета). В то же время, в свободных экономических зонах украинские компании смогут владеть бизнесом на 100%, это важный шаг для развития украинского бизнеса в этом регионе.

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Соглашение открывает новые возможности цифровой торговли: отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая электронный контент. Закреплены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, который развивает цифровую экономику и трансграничную торговлю.

Настоящее Соглашение не применяется к территориям, которые являются неотъемлемой частью территории Украины, но остаются под иностранной оккупацией до восстановления Украиной полного и эффективного контроля над ними.

В дальнейшем законопроект будет направлен на ратификацию Верховной Радой Украины.

Соглашение вступает в силу спустя 60 дней после даты получения последней письменной дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения.

Напомним, Украина и ОАЭ заключили Соглашение о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран 17 февраля 2025 года в Абу-Даби. Подписание прошло при участии Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий документ со стороны Украины подписала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко, со стороны ОАЭ — министр по вопросам международной торговли Тани бин Ахмед Аль Зеюди. Это первое в истории Украины соглашение со странами Персидского залива.

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