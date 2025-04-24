Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли — Finance.ua

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Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли

Казна и Политика
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Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне 23 апреля. Основной темой разговора стало экономическое сотрудничество между государствами, а также вопросы финансовой помощи нашему государству на следующий год.
«Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог ради благополучия украинского и американского народов», — отметил Денис Шмыгаль.
Стороны также обсудили экономическое сотрудничество между государствами и вопросы финансовой помощи Украине на 2026 год.
«Правительство Украины, без сомнения, поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления.
Наши переговорные команды продолжают активную работу, как это предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года", — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
Стороны обсудили важные моменты будущего документа. Премьер-министр подчеркнул, что согласно украинскому законодательству соглашение должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.
Кроме того, как сообщил глава Украинского правительства на встрече стороны договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США.
«Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. В частности, обсудили ужесточение санкций в отношении энергетического сектора рф в связи с оккупацией Запорожской АЭС», — отметил Денис Шмыгаль.
Он также поблагодарил американский народ за чрезвычайную и всестороннюю поддержку во время полномасштабного вторжения россии.
По материалам:
Економічна Правда
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