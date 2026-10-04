Продажи новых автомобилей в Украине сократились на 29% за год

В сентябре украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Это на 29% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. По сравнению с августом продажи сократились на 1%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Лидером украинского рынка в сентябре стала японская Toyota. За месяц продали 898 автомобилей этой марки — на 9% больше, чем в сентябре прошлого года.

Аналитики отмечают, что бестселлером месяца стал кроссовер Toyota Rav-4.

В ТОП-10 самых популярных вошли:

Toyota — 898 авто (+9%); Skoda — 498 (+7%); Renault — 413 (-12%); Volkswagen — 329 (-55%); Byd — 267 (-73%); Hyundai — 259 (-25%); Suzuki — 210 (+21%); BMW — 182 (-50%); Mazda — 181 (-26%); Nissan — 133 (-1%).

Всего с начала года украинцы приобрели 48,6 тыс. новых легковушек, что на 8% меньше, чем в прошлом году.