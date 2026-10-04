Продажи новых автомобилей в Украине сократились на 29% за год
В сентябре украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Это на 29% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. По сравнению с августом продажи сократились на 1%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Лидером украинского рынка в сентябре стала японская Toyota. За месяц продали 898 автомобилей этой марки — на 9% больше, чем в сентябре прошлого года.
Аналитики отмечают, что бестселлером месяца стал кроссовер Toyota Rav-4.
В ТОП-10 самых популярных вошли:
- Toyota — 898 авто (+9%);
- Skoda — 498 (+7%);
- Renault — 413 (-12%);
- Volkswagen — 329 (-55%);
- Byd — 267 (-73%);
- Hyundai — 259 (-25%);
- Suzuki — 210 (+21%);
- BMW — 182 (-50%);
- Mazda — 181 (-26%);
- Nissan — 133 (-1%).
Всего с начала года украинцы приобрели 48,6 тыс. новых легковушек, что на 8% меньше, чем в прошлом году.
До этого Finance.ua отмечал, что по итогам августа 2026 года в странах ЕС было реализовано 708,2 тыс. новых легковых автомобилей. Самым большим рынком в ЕС остается Германия, а наименьшее количество автомобилей зарегистрировано на Кипре.
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