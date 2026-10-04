Почему электромобиль зимой проезжает меньше: как уменьшить потерю запаса хода

Уменьшение запаса хода электромобиля зимой является нормальной физической особенностью батареи, а не обязательно признаком деградации аккумулятора. Энергия тратится не только на движение, но и на нагрев салона и самой батареи, в то время как холодные элементы способны принимать заряд медленнее.

Об этом пишет GDE.

Почему холод влияет на батарею

Литий-ионные элементы лучше работают в определенном температурном диапазоне. На морозе внутреннее сопротивление батареи увеличивается, поэтому система управления может ограничивать доступную мощность и скорость зарядки.

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Автомобиль также тратит энергию на подогрев аккумулятора. Это необходимо для производительности и долговечности, но часть заряда, которая летом пошла бы на движение, зимой используется для терморегуляции.

Отдельный крупный потребитель — обогрев салона. Бензиновый автомобиль использует значительное количество отработанного тепла двигателя, в то время как EV должен выработать тепло из электроэнергии.

Предварительный прогрев от сети помогает

Если электромобиль подключен к зарядке дома, салон целесообразно прогреть до начала поездки. В таком случае часть энергии поступает из сети, а не из тяговой батареи.

На моделях с системой предварительного кондиционирования можно заранее установить время выезда. Автомобиль подготовит салон, а иногда и батарею к оптимальной температуре.

Это особенно полезно перед дальней зимней поездкой. Машина стартует уже прогретой и тратит меньше энергии на первые километры.

Подогрев сидений может быть более эффективным

Для комфорта не всегда нужно сильно нагреть весь объем салона. Подогрев сидения и руля потребляет гораздо меньше энергии, непосредственно согревая водителя.

Это не значит, что нужно ехать с холодным салоном и замерзшим стеклом. Видимость и комфорт остаются важными, но умеренная температура воздуха вместе с локальным обогревом может быть более эффективной.

Тепловой насос также способен снизить расход энергии на отопление в определенном температурном диапазоне. Его эффективность зависит от конструкции конкретного автомобиля и наружной температуры.

Перед быстрой зарядкой батарею лучше подготовить

Современные EV могут автоматически подогревать батарею перед прибытием на скорую зарядную станцию. На некоторых моделях для активации функции необходимо выбрать зарядку в качестве пункта назначения в штатной навигации.

Если приехать на скорую станцию ​​с очень холодной батареей, автомобиль может сначала принимать значительно меньшую мощность. Это не означает неисправность зарядки.