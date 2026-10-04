Почему электромобиль зимой проезжает меньше: как уменьшить потерю запаса хода
Уменьшение запаса хода электромобиля зимой является нормальной физической особенностью батареи, а не обязательно признаком деградации аккумулятора. Энергия тратится не только на движение, но и на нагрев салона и самой батареи, в то время как холодные элементы способны принимать заряд медленнее.
Об этом пишет GDE.
Почему холод влияет на батарею
Литий-ионные элементы лучше работают в определенном температурном диапазоне. На морозе внутреннее сопротивление батареи увеличивается, поэтому система управления может ограничивать доступную мощность и скорость зарядки.
Автомобиль также тратит энергию на подогрев аккумулятора. Это необходимо для производительности и долговечности, но часть заряда, которая летом пошла бы на движение, зимой используется для терморегуляции.
Отдельный крупный потребитель — обогрев салона. Бензиновый автомобиль использует значительное количество отработанного тепла двигателя, в то время как EV должен выработать тепло из электроэнергии.
Предварительный прогрев от сети помогает
Если электромобиль подключен к зарядке дома, салон целесообразно прогреть до начала поездки. В таком случае часть энергии поступает из сети, а не из тяговой батареи.
На моделях с системой предварительного кондиционирования можно заранее установить время выезда. Автомобиль подготовит салон, а иногда и батарею к оптимальной температуре.
Это особенно полезно перед дальней зимней поездкой. Машина стартует уже прогретой и тратит меньше энергии на первые километры.
Подогрев сидений может быть более эффективным
Для комфорта не всегда нужно сильно нагреть весь объем салона. Подогрев сидения и руля потребляет гораздо меньше энергии, непосредственно согревая водителя.
Это не значит, что нужно ехать с холодным салоном и замерзшим стеклом. Видимость и комфорт остаются важными, но умеренная температура воздуха вместе с локальным обогревом может быть более эффективной.
Тепловой насос также способен снизить расход энергии на отопление в определенном температурном диапазоне. Его эффективность зависит от конструкции конкретного автомобиля и наружной температуры.
Перед быстрой зарядкой батарею лучше подготовить
Современные EV могут автоматически подогревать батарею перед прибытием на скорую зарядную станцию. На некоторых моделях для активации функции необходимо выбрать зарядку в качестве пункта назначения в штатной навигации.
Если приехать на скорую станцию с очень холодной батареей, автомобиль может сначала принимать значительно меньшую мощность. Это не означает неисправность зарядки.
Потому зимой дальние маршруты лучше планировать с учетом терморегуляции. Правильное предварительное кондиционирование может заметно сократить время остановки.
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