Компания Apple готовит масштабный редизайн MacBook Pro, который станет самым важным обновлением через несколько лет.
По данным 9to5Mac, ноутбук выйдет уже в октябре и получит сразу три заметных изменения.
OLED-дисплей
Трудно переоценить значение технологии дисплея для устройства, на которое многие смотрят целый день. Однако на протяжении многих лет Mac отставал от других продуктов Apple в плане современной технологии дисплеев.
OLED уже давно используется в iPhone, а в 2024 году iPad Pro получил двухслойный OLED-дисплей. Теперь такая технология, наконец, должна появиться и у MacBook Pro.
Ожидается, что обновленный MacBook Pro с OLED обеспечит более глубокий черный цвет и высокий контраст. Это также должно положительно отразиться на автономности, хотя конечное время работы будет зависеть от самого дисплея и настроек системы.
Сенсорный экран
Apple долгое время уверяла, что Mac не нуждается в сенсорном дисплее, несмотря на то, что такая функция уже давно присутствует в ноутбуках конкурентов.
Однако теперь, если верить слухам, ситуация наконец-то изменится: MacBook впервые получит поддержку сенсорного управления.
Новый MacBook Pro позволит взаимодействовать с macOS пальцами, но основными способами управления по-прежнему останутся клавиатура и трекпад.
Сенсорное управление станет дополнительным способом взаимодействия, а не заменой традиционных методов.
Это позволит пользователям, привыкшим к сенсорным экранам iPhone, iPad и других компьютеров, получить аналогичный опыт на Mac.
Никакого выреза
Во время предыдущего масштабного редизайна MacBook Pro в 2021 году Apple добавила к ноутбуку вырез в верхней части экрана, впервые появившегося в iPhone.
Позже такое решение перешло и в MacBook Air, став частью современного дизайна ноутбуков Apple.
У нового MacBook Pro, по слухам, вырез исчезнет. Вместо него компания установит камеру в небольшом отверстии на дисплее — решение, вероятно, напоминающее дизайн новых iPhone.
Вместе с ним на Mac, как ожидается, появится Dynamic Island. Благодаря этому область вокруг камеры будет интегрирована в интерфейс ноутбука примерно так же, как это происходит на iPhone.