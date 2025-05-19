Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами — Finance.ua

Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами
Рынок б/у электромобилей в мире стремительно растет, однако вопрос доверия к таким автомобилям все еще остается актуальным для покупателей. Чтобы помочь определиться в этому вопросе, специалисты по автомобильной диагностике Carly провели уникальное исследование, пишет monsieurvintage.com.
По данным исследователей, на рынке Франции насчитывается более 1,6 млн электромобилей, а продажи подержанных автомобилей выросли на 54% в 2024 году.
Несмотря на эту демократизацию, подержанные электромобили часто сталкиваются с постоянным недоверием. В среднем их продажа занимает вдвое больше времени, чем на дизеле. Причина: отсутствие прозрачности в состоянии аккумуляторов и критически важных компонентов.
Для решения этих проблем Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, что позволило точно ранжировать процент критических дефектов по брендам. Различия поражают.
Показатель критических дефектов
- Audi — 78,78%;
- BMW — 76,81%;
- SEAT — 71,01%;
- Volkswagen — 68,00%;
- Dacia — 52,63%;
- Renault -14,00%;
- Hyundai — 8,86%;
- Citroën — 7,40%;
- Toyota — 6,45%;
- Peugeot — 2,32%.
Так называемые «премиальные» или высокотехнологичные бренды, такие как Audi, BMW и SEAT, имеют очень высокий уровень критических дефектов, иногда превышающий 75%. Эксперты говорят, что это объяснимо быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что увеличивает точки уязвимости.
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В то же время такие производители, как Peugeot, Toyota и Citroën, выделяются своим более осторожным и прогрессивным подходом к инновациям. Результат: поразительная надежность, особенно для Peugeot, замыкающего рейтинг лишь с 2,32% критических дефектов.
Renault, часто опережающий лидеров в сфере электромобилей, находится в середине рейтинга с 14%, тогда как Dacia, недорогой бренд, остается в тревожной зоне с показателем более 52%, вероятно, из-за менее надежной электроники.
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