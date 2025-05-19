Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами

Технологии&Авто
20
Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами
Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами
Рынок б/у электромобилей в мире стремительно растет, однако вопрос доверия к таким автомобилям все еще остается актуальным для покупателей. Чтобы помочь определиться в этому вопросе, специалисты по автомобильной диагностике Carly провели уникальное исследование, пишет monsieurvintage.com.
По данным исследователей, на рынке Франции насчитывается более 1,6 млн электромобилей, а продажи подержанных автомобилей выросли на 54% в 2024 году.
Несмотря на эту демократизацию, подержанные электромобили часто сталкиваются с постоянным недоверием. В среднем их продажа занимает вдвое больше времени, чем на дизеле. Причина: отсутствие прозрачности в состоянии аккумуляторов и критически важных компонентов.
Для решения этих проблем Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, что позволило точно ранжировать процент критических дефектов по брендам. Различия поражают.
Показатель критических дефектов
  • Audi — 78,78%;
  • BMW — 76,81%;
  • SEAT — 71,01%;
  • Volkswagen — 68,00%;
  • Dacia — 52,63%;
  • Renault -14,00%;
  • Hyundai — 8,86%;
  • Citroën — 7,40%;
  • Toyota — 6,45%;
  • Peugeot — 2,32%.
Процент критических дефектов в электромобилях брендов
Процент критических дефектов в электромобилях брендов
Так называемые «премиальные» или высокотехнологичные бренды, такие как Audi, BMW и SEAT, имеют очень высокий уровень критических дефектов, иногда превышающий 75%. Эксперты говорят, что это объяснимо быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что увеличивает точки уязвимости.

Читайте также: Сколько «служит» электромобиль, и выгодно ли его содержание

В то же время такие производители, как Peugeot, Toyota и Citroën, выделяются своим более осторожным и прогрессивным подходом к инновациям. Результат: поразительная надежность, особенно для Peugeot, замыкающего рейтинг лишь с 2,32% критических дефектов.
Renault, часто опережающий лидеров в сфере электромобилей, находится в середине рейтинга с 14%, тогда как Dacia, недорогой бренд, остается в тревожной зоне с показателем более 52%, вероятно, из-за менее надежной электроники.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems