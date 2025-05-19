Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами — Finance.ua

Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Рейтинг надежности электромобилей с пробегом: эксперты фиксируют значительные отличия между брендами

Рынок б/у электромобилей в мире стремительно растет, однако вопрос доверия к таким автомобилям все еще остается актуальным для покупателей. Чтобы помочь определиться в этому вопросе, специалисты по автомобильной диагностике Carly провели уникальное исследование, пишет monsieurvintage.com

По данным исследователей, на рынке Франции насчитывается более 1,6 млн электромобилей, а продажи подержанных автомобилей выросли на 54% в 2024 году.

Несмотря на эту демократизацию, подержанные электромобили часто сталкиваются с постоянным недоверием. В среднем их продажа занимает вдвое больше времени, чем на дизеле. Причина: отсутствие прозрачности в состоянии аккумуляторов и критически важных компонентов.

Для решения этих проблем Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, что позволило точно ранжировать процент критических дефектов по брендам. Различия поражают.

Показатель критических дефектов

Audi — 78,78%;

BMW — 76,81%;

SEAT — 71,01%;

Volkswagen — 68,00%;

Dacia — 52,63%;

Renault -14,00%;

Hyundai — 8,86%;

Citroën — 7,40%;

Toyota — 6,45%;

Peugeot — 2,32%.

Процент критических дефектов в электромобилях брендов

Так называемые «премиальные» или высокотехнологичные бренды, такие как Audi, BMW и SEAT, имеют очень высокий уровень критических дефектов, иногда превышающий 75%. Эксперты говорят, что это объяснимо быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что увеличивает точки уязвимости.

В то же время такие производители, как Peugeot, Toyota и Citroën, выделяются своим более осторожным и прогрессивным подходом к инновациям. Результат: поразительная надежность, особенно для Peugeot, замыкающего рейтинг лишь с 2,32% критических дефектов.

Renault, часто опережающий лидеров в сфере электромобилей, находится в середине рейтинга с 14%, тогда как Dacia, недорогой бренд, остается в тревожной зоне с показателем более 52%, вероятно, из-за менее надежной электроники.

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