Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика) — Finance.ua
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Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика)

Технологии&Авто
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Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика)
Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика)
Как сообщает Укравтор, по данным JATO, самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero.
Почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь.
В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.
Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика)
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Напомним, за полгода больше всего новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Среди подержанных автомобилей в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях самым популярным стал Volkswagen Golf. Столичные покупатели чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а жители Львовщины — Audi Q5.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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