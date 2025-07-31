Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика) — Finance.ua

Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика) Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

Бестселлеры Европы: какие машины покупают европейцы (инфографика)

Как сообщает Укравтор, по данным JATO, самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero.

Почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.

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Напомним, за полгода больше всего новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Среди подержанных автомобилей в Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях самым популярным стал Volkswagen Golf. Столичные покупатели чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а жители Львовщины — Audi Q5.

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